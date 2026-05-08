Крај драме: Таоци ослобођени, али нема пљачкаша

Талачка криза у банци у њемачком граду Синциг окончана је данас када је полиција упала у филијалу Фолксбанке и пронашла два таоца, након што су починиоци пљачке побјегли.
Специјалне снаге ушле су у банку око 14:15 часова, али нису пронашле починиоце, већ возача комбија за транспорт новца и службеника банке закључане у соби, који су неповријеђени.
"Њих двојица су збринути и тренутно се налазе под истрагом", изјавио је портпарол полиције Јирген Фахингер за "Билд".
Полиција током цијеле акције није имала контакт са таоцима и починиоцима.
Операција великих размјера је тиме завршена, али кордони полиције и даље остају док форензичари долазе на мјесто догађаја, преносе њемачки медији.
Потрага за починиоцима је у току.
Аутоматски аларм филијале Фолксанке активирао је позив за хитне случајеве данас у 9.06 ујутру.
Велики број полицајаца, хитне помоћи и ватрогасаца одмах је стигао на лице мјеста, а становницима у ограниченом подручју није било дозвољено да напусте своје домове.
Према наводима "Билда" и "Шпигела", возило за транспорт новца јутрос је стигло испред филијале банке у центру града, а непознати мушкарац је, како се сумња, пресрео и запријетио једном од запослених приликом уласка у банку.
