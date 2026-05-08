Након 17 година борбе Силвија Недељковић све обрадовала вијестима

АТВ
08.05.2026 16:23

Силвија Недељковић
Фото: Screenshot

Некадашњој пјевачици Силвији Недељковић која се прославила у популарном такмичењу "Звезде Гранда", коначно ће се испунити највећа жеља - постаће мама.

Она и њен супруг, прослављени српски фудбалер и голман Саша Стаменковић лијепе вијести подијелили су на мрежама.

Након 17 година љубави и чекања, њихова породица ускоро ће бити богатија за два члана с обзиром да пјевачица чека близанце.

Они су на мрежама подијелили и откривање пола беба. Стаменковић је на фудбалски терен позвао своје саиграче из лучанске Младости, али се овога пута није нашао на голу, већ у улози извођача ударца.

@silvija.nedeljkovic 🙏🏻#sirimoljubav💛💛 #dolaziljubav #silvijanedeljkovic #foryoupage❤️❤️ #fyppppppppppppppppppppppp ♬ izvorni zvuk - Silvija Nedeljkovic

Његов први ударац ослободио је плави дим, док је други био розе, што значи да ће добити дјечака и дјевојчицу.

Након овог необичног откривања, услиједила је дирљива сцена у петерцу гдје се голман нашао у емотивном загрљају своје супруге Силвије.

Силвија о борби за потомство

Пјевачица је раније говорила о својој борби да добије дијете.

"Управо те та вјера води напријед. Ово није тужно и не желим да се ово гледа на тужан начин зато што много жена то пролази, можда и дуже него ја. Тешко је када идеш на вантјелесне, тешко је када изгубиш бебу, тешко је да се вратиш из тога. Мени се прије двије године десило да сам мислила два, три мјесеца након губитка да не може даље, да више нема даље и да је то то. Међутим, та вјера и то нешто ме је вратило на прави пут и опет ми дало ту снагу. Желим да женама кажем да не треба одустајати. Докле год смо ми са двије ноге на земљи, живе, здраве и праве то је могуће. И када су прогнозе љекара никакве деси се чудо. Мени се конкретно десило чудо. Мислим да је све то нешто што нас још више ојача, шта треба да нас погура напријед. Не треба да се одустаје", говорила је Силвија за "Блиц" једном приликом и додала:

"Нажалост то је саставни дио наших живота. Сваки други пар се бори са стерилитетом и то је једна тужна истина свих нас. Не видим ништа лоше да се прича о томе, да подржавамо једни друге да се апелује да жене причају о томе. Јер можда би дале савјет некоме шта је она прошла и можда би неком помогле. Да ли је то исхрана, начин живота, однос према себи... Много парова улазе у кризе, проблеме када им се догоди губитак, те негативне чувене бете. Све је то тешко. Тешко је нама женама које треба све то да изнесемо. Али тешко је и мушкарцима. Знам да и мој Саша сигурно на себи тежак начин проживљава. Неће плакати, али на мушки начин видим да пати. Међусобна подршка је битна. Ту је снага, та срж успјеха, та повезаност, и сам шлаг на торти је та вјера да не треба одустајати. Треба вјеровати, само позитивно и то ће доћи. Само је божја воља у питању".

