Цицовић: Изненадни "повратак" Билта и Петрича - спремају нову подвалу против Српске

Извор:
Sputnjik
Коментари:0
Својим наводно добронамјерним савјетом и залагањем да се функција високог представника међународне заједнице у БиХ што прије укине, Карл Билт и Волфганг Петрич заправо предлажу наставак притисака на Републику Српску, само другим средствима, сматра директор Представништва Републике Српске у Србији, Млађен Цицовић.
Према његовим ријечима, Брисел, Њемачка и Велика Британија желе да сачувају садашњи модел политичког дјеловања и остваривања својих геополитичких циљева у БиХ, само сада, умјесто кроз притиске које на Српску врше преко Канцеларије високог представника, то би се радило онако како Билт и Петрич предлажу - кроз услове које би наметали на "европском путу" БиХ.
Свима нама, не само у Републици Српској, а и њима, јасно је да прича о европском путу више нема такву подршку какву је имала када је успостављена, прије свега зато што се одустало од принципа на којима је конституисана. Политика је преузела примат, економија више нема свој интерес, а правила се мијењају у зависности од потребе, истиче Цицовић.
Према његовим ријечима, интересантан је и начин на који Билт и Петрич, први и трећи по реду високи представник у БиХ, маскирају своје намјере.
Први, већи дио ауторског текста посветили су чврстом залагању за укидање ОХР-а, образлажући чињеницу да је ову установу прегазило време.
Важнији дио текста, гдје бивши високи представници излажу своје намјере, изнесен је наизглед стидљиво и штуро - у њему, умјесто да буде ријечи о дијалогу два ентитета и три конститутивна народа, говори се о томе на који би се начин поново могле завртати руке Републици Српској када у згради ОХР-а буде угашено свјетло, а њени службеници отпутују својим кућама.
Тиме се, оцјењује Цицовић, ништа не би промијенило, осим тактике оних који би да укидају Републику Српску и централизују БиХ.
Билтова и Петричева намера одмах је препозната почев од предсједника СНСД-а Милорада Додика, који је, подсјећа Цицовић, у иницијативи двојице бивших високих представника видео тактику да се кроз приступне преговоре о учлањењу БиХ у ЕУ умање уставне позиције Републике Српске, њених надлежности и права вета.
- Наравно да нећемо насести на овакве подвале ове двојице пропалих политичара. А приједлог да се питање имовине Републике Српске претвори у одговарајуће поглавље приступног уговора аутоматски би затворио све преговоре БиХ и ЕУ - рекао је Додик, док је амбасадор БиХ у Србији, др Александар Врањеш оно што Петрич и Билт предлажу назвао кукавичјим јајетом.
Препознала је то и Народна скупштина Републике Српске, која је непосредно прије него што су Билт и Петрич објавили свој приједлог усвојила Декларацију којом се тражи укидање канцеларије високог представника.
- Опредијелили смо се да поштујемо закључке са посљедње сједнице Савјета безбједности УН и оно што су ставови САД, Русије и Кине - објашњава Цицовић.
Иако се БиХ налази на тзв. европском путу, испада да Бањалука има боље односе са Вашингтоном, Москвом и Пекингом, него са Бриселом. То је зато, истиче Цицовић, што три велике силе имају искренији и јаснији став када су у питању Република Српска и ставови њеног руководства.
Суверенистички концепт за који се опредијелио Доналд Трамп шаље јасну поруку Бањалуци - у тај концепт уклапа се сваки став Вашингтона, почев од поруке изречене током обиљежавања тридесетогодишњице потписивања Дејтонског споразума да Вашингтон више неће радити на успостављању нових држава.
- Оно што смо чули од руководства САД, а раније од Руске Федерације и Кине, то су потпуно јасне поруке на који начин треба да се гради БиХ, а Брисел је тај који стоји иза порука које су изашле из уста Карла Билта и Волфганга Петрича. То су ставови Брисела, то су ставови Немачке и Велике Британије - категоричан је Цицовић.
Све што су до сада радили Брисел и политичко Сарајево било је у корист њихове штете, прије свега Бошњака.
Пропагирајући вриједности које је представљао као европске, Брисел је показивао да нема добре намјере ни према БиХ јер је кроз притиске и правно насиље желио да од ње направи своју колонију.
- За механизме које су примјењивали у БиХ чак се може рећи да су незапамћени у људској историји - закључује Цицовић.
Градови и општине
1 ч0
Здравље
1 ч0
Свијет
1 ч0
Сцена
1 ч0
Најновије
23
14
23
06
22
39
22
39
22
21
Тренутно на програму