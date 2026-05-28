Logo
Large banner

Руси доминирали првог дана Европског првенства у рафтингу

Аутор:

Јована Кецман
28.05.2026 22:39

Коментари:

0
Европско првенство у рафтингу Врбас
Фото: ATV

Укупно 38 тимова нашло се на старту спринт трке у три категорије. Мушкој, женској и мјешовитој. У јакој конкуренцији сениора златног и бронзаног одличја домогли су се неутрални спортисти, док је сребро припало Француској.

БиХ репрезентација коју чини посада Дајак клуба заузела је девето мјесто.

"Веома лијеп дан, веома добре трке, такмичење, ријека, услови уопште, много добри људи, много лијепа земља, за нас данас веома добар резултат, судије, све. Велико хвала организаторима, посебно Александру Пастиру, којег познајем дуго година уназад, са оваквих такмичења, увијек је била добра организација. Веома радо ћемо доћи на свако наредно такмичење које буде организовано у вашој земљи. Велико хвала свима", рекао је Алексеј Широков.

Такмичари из Русије који наступају под неутралном заставом заузели су и прва два мјеста у женској конкуренцији. Двије БиХ посаде у миксу заузели су шесто и девето мјесто.

На Европском првенству за медаље се бори 35 рафтинг тимова из петнаест европских земаља. На рачун организације већ стижу бројне похвале, а Бањалука и ријека Врбас поново су доказали да су међу водећим рафтинг дестинацијама на планети.

Европско првенство трајаће до суботе и биће окончано ноћном слаломском трком у кањону Тијесно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Европско првенство у рафтингу

рафтинг

Врбас

Кањон Тијесно

Русија

Бањалука

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Са учесницима из 15 држава, четири организације Европског и три Свјетског првенства, Бањалука је доказала да је рафтинг дестинација број један на свијету, изјавио је предсједник Рафтинг клуба "Кањон" Александар Пастир.

Остали спортови

Пастир: Свјетска смо рафтинг дестинација број један

1 д

0
Отворено Европско првенство у рафтингу

Остали спортови

Отворено Европско првенство у рафтингу

1 д

0
Камило Уго Карабели из Аргентине баца сенку док сервира Андреју Рубљову из Русије током њиховог меча другог кола мушког појединачног такмичења на Отвореном првенству Француске у Паризу, среда, 27. мај 2026.

Остали спортови

Скандал на Ролан Гаросу: Давидович Фокина остао без тренера усред Слема

1 д

0
Novak Đoković teniser ples Bangaranga

Остали спортови

Ђоковић доминира и ван терена: Плес уз “Бангарангу” одушевио и Дару

2 д

1

  • Најновије

23

14

Америка потврдила смрт Бајре Икановића и уклонила га са ОФАК-ове листе

23

06

Направите Јафа колач без печења: Једноставан рецепт који ће сви вољети

22

39

Руси доминирали првог дана Европског првенства у рафтингу

22

39

Цицовић: Изненадни "повратак" Билта и Петрича - спремају нову подвалу против Српске

22

21

У Добоју промовисана књига дјечијих пјесмица за дјецу са потешкоћама у говору

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner