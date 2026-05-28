Руси доминирали првог дана Европског првенства у рафтингу

Аутор:Јована Кецман
Укупно 38 тимова нашло се на старту спринт трке у три категорије. Мушкој, женској и мјешовитој. У јакој конкуренцији сениора златног и бронзаног одличја домогли су се неутрални спортисти, док је сребро припало Француској.
БиХ репрезентација коју чини посада Дајак клуба заузела је девето мјесто.
"Веома лијеп дан, веома добре трке, такмичење, ријека, услови уопште, много добри људи, много лијепа земља, за нас данас веома добар резултат, судије, све. Велико хвала организаторима, посебно Александру Пастиру, којег познајем дуго година уназад, са оваквих такмичења, увијек је била добра организација. Веома радо ћемо доћи на свако наредно такмичење које буде организовано у вашој земљи. Велико хвала свима", рекао је Алексеј Широков.
Такмичари из Русије који наступају под неутралном заставом заузели су и прва два мјеста у женској конкуренцији. Двије БиХ посаде у миксу заузели су шесто и девето мјесто.
На Европском првенству за медаље се бори 35 рафтинг тимова из петнаест европских земаља. На рачун организације већ стижу бројне похвале, а Бањалука и ријека Врбас поново су доказали да су међу водећим рафтинг дестинацијама на планети.
Европско првенство трајаће до суботе и биће окончано ноћном слаломском трком у кањону Тијесно.
