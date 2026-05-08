Српска књижевница отворила профил на сајту за одрасле у седмој деценији: "То ће ми омогућити лагодан живот"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Позната књижевница Зорана Шулц (66), чија су књижевна остварења препознатљива по провокативним и еротским темама, донијела је неочекивану одлуку и званично отворила профил на популарној платформи за одрасле.
Како наводи, овај потез направила је без икакве дилеме, желећи да живи поштено од свог рада и без потребе да било коме полаже рачуне.
Позната књижевница Зорана Шулц (66), чија су књижевна остварења препознатљива по провокативним и еротским темама, донијела је неочекивану одлуку и званично отворила профил на популарној платформи за одрасле. Како наводи, овај потез направила је без икакве дилеме, желећи да живи поштено од свог рада и без потребе да било коме полаже рачуне.
"Толики познати светски писци писали су о еротици и на томе зарадили огромне паре. У мојим књижевним дјелима на еротици су зарађивале издавачке куће. Сада сам ријешила да макар од тих еротских реценица зарадим и ја нешто", поручила је кратко и јасно Шулц.
Зорана наглашава да њен садржај на овој платформи неће бити пук сензационализам, већ ће представљати наставак њеног досадашњег књижевног израза, само у иновативнијем формату и без посредника.
О финансијским разлозима за ову одлуку, књижевница говори потпуно отворено:
"То ће ми омогућити да лагодно живим. Писац је цијелог живота осуђен да га тапшу по рамену, а да од умјетности једва преживљава. Ја више немам намјеру да се извињавам због тога што желим да живим пристојно од свог рада", навела је књижевница.
Овај њен корак изазвао је бурне и подијељене реакције у њеном окружењу и на друштвеним мрежама. Док су је једни подржали због аутентичности и храбрости, конзервативнији дио публике упутио јој је критике. Зорана им је на то веома оштро одговорила:
"И било какав коментар задржите за себе. На својим ципелама ја везујем пертле, а не ви", закључила је она за "Курир".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
14 ч0
Најновије
12
23
12
21
12
18
12
15
12
12
Тренутно на програму