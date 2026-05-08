Српска књижевница отворила профил на сајту за одрасле у седмој деценији: "То ће ми омогућити лагодан живот"

АТВ
08.05.2026 09:32

Зорана Шулц књижевница
Фото: Društvene mreže

Позната књижевница Зорана Шулц (66), чија су књижевна остварења препознатљива по провокативним и еротским темама, донијела је неочекивану одлуку и званично отворила профил на популарној платформи за одрасле.

Како наводи, овај потез направила је без икакве дилеме, желећи да живи поштено од свог рада и без потребе да било коме полаже рачуне.

"Толики познати светски писци писали су о еротици и на томе зарадили огромне паре. У мојим књижевним дјелима на еротици су зарађивале издавачке куће. Сада сам ријешила да макар од тих еротских реценица зарадим и ја нешто", поручила је кратко и јасно Шулц.

Зорана наглашава да њен садржај на овој платформи неће бити пук сензационализам, већ ће представљати наставак њеног досадашњег књижевног израза, само у иновативнијем формату и без посредника.

"То ће ми омогућити да лагодно живим"

О финансијским разлозима за ову одлуку, књижевница говори потпуно отворено:

"То ће ми омогућити да лагодно живим. Писац је цијелог живота осуђен да га тапшу по рамену, а да од умјетности једва преживљава. Ја више немам намјеру да се извињавам због тога што желим да живим пристојно од свог рада", навела је књижевница.

Потез изазвао бурне реакције

Овај њен корак изазвао је бурне и подијељене реакције у њеном окружењу и на друштвеним мрежама. Док су је једни подржали због аутентичности и храбрости, конзервативнији дио публике упутио јој је критике. Зорана им је на то веома оштро одговорила:

"И било какав коментар задржите за себе. На својим ципелама ја везујем пертле, а не ви", закључила је она за "Курир".

