Ни трага од луксуза! Сједиште фирме Мелининог новог мужа у скромној кући, погледајте како изгледа

Захваљујући бившој жени музичке звијезде Хариса Џиновића, Мелини Галић, широј јавности познатија по презимену Џиновић, њен други супруг Џефри Арнолд је постао сфера интересовања медија у Србији.
Иако је до недавно био потпуно непознат регионалној јавности, Арнолд је због јвенчања са Харисовом бившом преко ноћи постао једна од интригантнијих фигура домаће таблоидне сцене.
Медији већ мјесецима спекулишу о његовом пословном царству, милионским рачунима, луксузним инвестицијама и наводним некретнинама широм свијета. Међутим, упркос гламурозној причи која се ствара око његовог имена, доступни подаци на интернету отварају и бројна питања.
Наиме, према информацијама које су јавно доступне путем пословних регистара и интернет претраге, адреса на којој су регистроване поједине фирме повезане са Џефријем Арнолдом не одаје утисак луксуза какав се често везује за милионере.
Када се локација укуца на Гугл мапи, може се видјети кућа скромног изгледа, без назнака ексклузивности или пословног комплекса какав би многи очекивали од човјека о којем се говори као о изузетно имућном бизнисмену.
Док извори из Мелининог табора тврде да је ријеч о озбиљном предузетнику који послује дискретно и далеко од очију јавности, извори Курира тврде да се око његове финансијске моћи ствара мит без конкретних потврда и повода.
Домаћа јавност већ је навикла да се уз позната имена често везују приче о луксузу, вилама, приватним авионима и милионским рачунима, али случај Џефрија Арнолда показује колико интернет и друштвене мреже данас брзо стварају перцепцију о нечијем статусу.
Са друге стране, Мелина се поводом новог емотивног живота готово није јавно оглашавала. Након развода од Хариса Џиновића, који је мјесецима био једна од главних тема домаће естраде, креаторка је очигледно одлучила да буде мистериозна, пише Курир
