Аутор:АТВ
Коментари:4
Додик изјавио је да очекује да Савјет безбједности УН на предстојећој сједници прогласи нелегалном мисију Кристијана Шмита и стави ван снаге његове одлуке.
"Очекујем да ће се на сједници Савјет безбједности УН рећи да је то нелегална мисија и да посљедице које је Шмит произвео морају да нестану, односно да одлуке које је донио морају бити проглашене ништавим", рекао је Додик медијима из Републике Српске у Москви, међу којима је и АТВ.
Република Српска
Каран: Наша обавеза према жртвама је да елиминишемо ревизију историје
Додик је истакао да ће Српска то тражити и од својих партнера у Сједињеним Државама, Русији, Кини, али и од оних који су дио политике здравог разума, а не имагинације, попут ЕУ.
"Шмит ће нестати из БиХ одлуком Савјета безбједности који ће рећи да је ово неподношљиво стање. Очекујем да ће он бити потпуно одбачен, елиминисан, а тиме и оно што је урадио. То би једино дало шансу БиХ", нагласио је Додик.
До отварања дијалога између конститутивних народа у БиХ, каже Додик, не може да дође ако Шмит и његово насљеђе не нестану.
"Оваква БиХ је немогућа и пропала. У Савјету безбједности има разумних људи који ће то учинити на предстојећој сједници. Чекати још шест мјесеци наредну сједницу Савјета безбједности, представљало би још један ексер у ковчегу БиХ", рекао је Додик.
Република Српска
Додик: Сутра неколико састанака с Путином, Српска се уважава
Нагласио је да о Шмитовој заоставштини нема никаквог разговора и да Српска у томе неће учествовати.
"Кристијан Шмит није именован одлукама Савјета безбједности и то је кључна чињеница у вези са њим, уз то да га стране потписнице Дејтонског споразума никада нису предложиле", рекао је Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
18
58
18
47
18
40
18
34
18
23
Тренутно на програму