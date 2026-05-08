''Шмит ће нестати из БиХ одлуком Савјета безбједности''

АТВ
08.05.2026 16:04

Кристијан Шмит поздравља окупљене новинаре у Бањалуци
Фото: ATV

Додик изјавио је да очекује да Савјет безбједности УН на предстојећој сједници прогласи нелегалном мисију Кристијана Шмита и стави ван снаге његове одлуке.

"Очекујем да ће се на сједници Савјет безбједности УН рећи да је то нелегална мисија и да посљедице које је Шмит произвео морају да нестану, односно да одлуке које је донио морају бити проглашене ништавим", рекао је Додик медијима из Републике Српске у Москви, међу којима је и АТВ.

Каран: Наша обавеза према жртвама је да елиминишемо ревизију историје

Додик је истакао да ће Српска то тражити и од својих партнера у Сједињеним Државама, Русији, Кини, али и од оних који су дио политике здравог разума, а не имагинације, попут ЕУ.

"Шмит ће нестати из БиХ одлуком Савјета безбједности који ће рећи да је ово неподношљиво стање. Очекујем да ће он бити потпуно одбачен, елиминисан, а тиме и оно што је урадио. То би једино дало шансу БиХ", нагласио је Додик.

До отварања дијалога између конститутивних народа у БиХ, каже Додик, не може да дође ако Шмит и његово насљеђе не нестану.

"Оваква БиХ је немогућа и пропала. У Савјету безбједности има разумних људи који ће то учинити на предстојећој сједници. Чекати још шест мјесеци наредну сједницу Савјета безбједности, представљало би још један ексер у ковчегу БиХ", рекао је Додик.

Нагласио је да о Шмитовој заоставштини нема никаквог разговора и да Српска у томе неће учествовати.

"Кристијан Шмит није именован одлукама Савјета безбједности и то је кључна чињеница у вези са њим, уз то да га стране потписнице Дејтонског споразума никада нису предложиле", рекао је Додик.

