Цвијановић: Српски народ дао немјерљив допринос антифашистичкој борби

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је грађанима Републике Српске и БиХ 9. мај – Дан побједе над фашизмом.
"Поводом Дана побједе над фашизмом, са поносом и дубоким поштовањем присјећамо се једног од најсвјетлијих датума савремене историје, када је капитулацијом нацистичке Њемачке окончан Други свјетски рат и поражена идеологија фашизма и нацизма која је однијела милионе живота", навела је Цвијановић у честитки.
Слободарски српски народ, који је и тада био на правој и праведној страни историје, дао је немјерљив допринос антифашистичкој борби на простору бивше Југославије, поднијевши огромне жртве у борби против зла које је пријетило цијелом човјечанству, наводи се даље у честитки.
"Њихова храброст, пркос и одлучност трајно обавезују да чувамо сјећање на херојско вријеме и славну антифашистичку прошлост, те да будућим генерацијама преносимо вриједности мира и слободе, али и историјске чињенице, кључне у борби против фалсификата и покушаја ревизије историје", истакла је Цвијановић.
