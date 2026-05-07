Бундестаг расправљао о БиХ

07.05.2026 19:43

Њемачки Бундестаг расправљао је данас о мисији ЕУФОР-а "Алтеа" у БиХ и њемачком ангажовању у њој.

Гласање није завршено, а очекује се да ће документ бити усвојен без већих интервенција, пишу Независне новине.

У образложењу њемачке владе, која је поднијела приједлог на гласање, занимљива је еволуција ставова о Републици Српској у протеклих неколико година. У овогодишњем документу говори се да Република Српска тежи аутономији, док се у документу од 2024. говори о сецесионистичкој реторици Милорада Додика.

Посебно је занимљиво, да се говори и о "другим националистичким актерима" који кроз блокаде пријете функционалном интегритету заједничке државе.

Ако се документ пажљиво чита, може се претпоставити да се овај дио односи на хрватске политичке актере у БиХ, па се чини да се фокус критика с Бањалуке помјера и према Мостару.

Као и ранијих година, није посебна пажња посвећена Кристијана Шмита, вјероватно зато што је фокус документа на европски и њемачки ангажман у покушају стабилизације прилика на западном Балкану.

