Хрватска разматра олакшице за професионалне возаче из БиХ

Проблеми превозника из БиХ на границама Европске уније све су већи, а највише их погађају ограничен боравак у Шенген зони и вишесатна задржавања на прелазима.
Након данашњег састанка надлежних институција и представника транспортног сектора у Сарајеву, најављена су и могућа рјешења од посебног визног режима за возаче до попуњавања недостатка цариника на границама.
Превозници поручују да су конкретни потези неопходни што прије, јер сваки нови застој значи и додатне губитке за домаћи транспортни сектор.
Олакшати боравак превозницима у Шенген зони, убрзати царинске процедуре и смањити трошкове транспорта, главни су захтјеви превозника у БиХ.
Након разговора Борјане Кришто и Андреја Пленковића, најављена је могућност посебног визног режима за професионалне возаче из БиХ кроз измјене хрватског Закона о странцима. То би возачима омогућило дуже задржавање и рад у земљама Европске уније.
Када ће то заживјети још није познато, али би возачи на тај начин добили визе на годину дана.
"Један од закључака ове радне групе је захтјев, који још увијек стоји да се званично састанемо са Владом Републике Хрватске о овој теми наравно не мора бити цијела влада довољно је да ту буде министар МУП-а и да буду радне групе које могу конкретно адресирати проблеме и рјешења која се већ назиру", рекао је Един Форто, министар комуникација и промета БиХ и додао:
"Један од закључака је а то ћу тражити од Вијећа министара буџетирање и попуњавање већ постојеће систематизације радних мјеста правилника унутар УИО, суштински фали цариника и то се сви слажу чак и ови из приватног сектора који с њима раде, фали их".
Из Конзорцијума логистика, поручују да Брисел неће мијењати став по питању боравка возача у Шенген зони, због чега се рјешење тражи кроз договоре са земљама региона. Хрватска је покренула иницијативу за отварање подружница за превознике из БиХ, али упозоравају да је то сложен процес јер БиХ није чланица Европске уније.
"Желимо присуствовати том састанку на којем ће се одлучивати о томе да се образложи на прави начин како би те подручнице функционисале с обзиром да је то чланица ЕУ а БиХ није зато што подручницу формирати у другој држави је заиста компликовано јер нисмо чланице ЕУ", каже Зијад Шарић, представник Конзорцијум Логистика БиХ.
"Одређени шпедитери на граничним прелазима немају довољно гаранције узимају предмете а немају гаранције да покрију то и то је један од видова застоја тако да ћемо се заштитити таквих шпедитера и да од својих увозника тражимо да бирају шпедитере које ће до тог момента радити увозно царињење", додаје Шарић.
Превозници траже и хитно стављање у пуну функцију гранични прелаза Градишка, гдје су задржавања теретних возила свакодневна. Упозоравају да дуга чекања и проблеми на границама праве огромне трошкове и додатно угрожавају транспортни сектор у БиХ.
