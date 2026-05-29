Драма на Ролан Гаросу: Велики пад у игри Ђоковића, игра се одлучујући сет

Новак Ђоковић и Жао Фонсек играју пети одлучујући сет у трећем колу Ролан Гароса. Ђоковић је водио са 2:0 у сетовима, али је услиједила невјероватна игра младог Бразилца који је успио да изједначи резултат и одведе меч у пети одлучујући сет.
Са лакоћом је Ђоковић стигао до прва два сета. Већ на старту меча направио је брејк и одмах га потврдио, да би неколико тренутака касније са још једним брејком осигурао себи сет.
Ипак, у финишу првог сета Бразилац је успио да одузме сервис гем Новаку Ђоковићу, али је на крају Србин ипак славио са 6:4.
У другом сету није било претјераних узбуђења. Пријетио је 19-годишњи Бразилац, али није успијевао да угрози Ђоковића који поново прави брејк и добија други сет са 6:4.
Трећи сет доноси компликације српском тенисеру. Већ на старту губи свој сервис, а након тога није успио да угрози младог Бразилца. Имао је Новак двије брејк лопе, али их није искористио а Фонсек је славио са 6:3.
Велики пад у игри Ђоковића осјетио се и почетком четвртог сета. Одмах губи свој сервис гем, али стиже до брејка при резултату 2:2.
Пријетњи брејк лоптама је било са обје стране, а како је меч одмицао Ђоковић је имао све више грешака. Невјероватна игра Жоаа Фонсека исплатила се уз финишу када прави брејк на 6:5 након чега га и потврђује и долази до другог сета.
