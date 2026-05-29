Цвијановић: Tо Шмит одлази, не рјешава проблем његовог недејтонског бахаћења

Добро је што Кристијан Шмит одлази и што се говори о редефинисању мандата високог представника, као и његовом временском ограничењу, изјавила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић одговарајући на питање Срне како гледа на Шмитов одлазак из БиХ.
"Али, то, наравно, не рјешава проблем Шмитовог унилатералног, неуставног и недејтонског бахаћења у БиХ које је претворио у судски процес или довео политичке партије у неравноправан однос, укидајући појединим партијама приступ јавном финансирању. А, то све значи да проблем није ријешен", истакла је Цвијановић.
Она је указала да ниједан закон не може бити дио правног система БиХ ако га нису донијеле институције које су за то овлаштене Уставом, пише Срна.
"Та ствар је ваљда јасна, па се не може од нас ни очекивати да се претварамо како се ништа није десило. Десио се правни, политички, уставни и демократски хаос и он се мора ријешити правним, политичким, уставним и демократским методама", констатовала је Цвијановић.
