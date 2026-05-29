Logo
Large banner

Ролан Гарос остао без фаворита: Велика имена већ елиминисана

Аутор:

АТВ
29.05.2026 14:38

Коментари:

0
Ролан Гарос остао без фаворита: Велика имена већ елиминисана
Фото: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Горња половина жријеба доживјела је прави тектонски поремећај, отварајући врата новим, неочекиваним херојима. Оно што је сигурно јесте да ће један од њих играти финале!

Испадима неколико носилаца у горњој половини жријеба, отворио се огроман простор за "мања" имена, али и за незаборавна изненађења! Ово је шанса коју многи чекају цијелу каријеру и која би могла да преобликује ток цијелог турнира.

Велики губитници: Ко је већ пао?

Међу топ 10 тенисера, већ су елиминисани Јаник Синер, Бен Шелтон, Данил Медведев и Александер Бублик.

Њихов пут до финала је завршен, а њихов одлазак изазива таласе шока међу љубитељима тениса. Ово су имена која су важила за озбиљне кандидате за трофеј!

Ко је преживио? Изненађења у горњој половини жријеба!

Из те групе, остао је само Феликс Оже-Аљасим, који је био постављен као четврти носилац, те Флавио Коболи, који је био 10. носилац.

Јаник Синер и Хуан Мануел Черундоло

Тенис

Серундоло открио шта му је Синер рекао послије шокантног пораза

Њихова издржљивост сада долази до изражаја у ослабљеној конкуренцији, пружајући им шансу о којој су само сањали.

Остали носиоци који се надају чуду

Од осталих носилаца, шансу траже Лернер Тијен (18), Френсис Тијафо (19), Франсиско Серундоло (25) и Брендон Накашима (31). Сви они виде прилику живота да дођу до завршнице једног од најпрестижнијих гренд слемова и упишу се у историју.

Своју велику шансу траже и Матео Беретини, Матео Арналди, Алехандро Табило, Мартин Ландалусе, Франсиско Комесана, Рафаел Колињон, Моиз Куаме, Закари Свајда, Хуан Мануел Серундоло и Хаиме Фарија. Можда је међу њима будући финалиста - ко зна? Сваки поен је битан!

Ђоковићева страна жријеба - право минско поље!

На другој страни жријеба, конкуренција је доста јача и без већих изненађења. Ту су и даље Новак Ђоковић, Саша Зверев, Алекс де Минор, Каспер Руд, Андреј Рубљов, Карен Хачанов, Јакуб Меншик и многи други.

Пут до финала за њих ће бити далеко тежи и неизвјеснији, сваки меч ће бити финале прије финала, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

тенис

тенисер

Ролан Гарос 2026

Ролан Гарос

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Новак Ђоковић из Србије присуствује паузи другог кола мушког појединачног меча против Валентина Ројеа из Француске на Отвореном првенству Француске у Паризу, сриједа, 27. мај 2026.

Тенис

Вишковић о шансама Ђоковића након пораза Синера: Не отвара се

6 ч

0
Novak Đoković teniser ples Bangaranga

Тенис

Неочекиван податак о успјеху Ђоковића ове године

7 ч

0
Јаник Синер из Италије, десно, и Хуан Мануел Черундоло из Аргентине грле се након меча другог кола мушког појединачног такмичења на Отвореном првенству Француске у Паризу, у четвртак, 28. маја 2026. године.

Тенис

Серундоло открио шта му је Синер рекао послије шокантног пораза

8 ч

0
Синер: Ово нема везе са врућином, јутрос сам осјетио проблем

Тенис

Синер: Ово нема везе са врућином, јутрос сам осјетио проблем

1 д

0

  • Најновије

17

42

Трамп: Техеран не смије имати нуклеарно оружје, Ормуски мореуз мора бити отворен одмах

17

23

Додик коментарисао могући долазак Антонија Занардија Ландија за високог представника

17

19

Минић: Пред сваке изборе бесмислице о бјежању функционера са тонама злата

17

14

Лукашенко о разговору са Макроном: Нуклеарно оружје било би употребљено само у једном случају

17

10

Центар дана, 29.05.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner