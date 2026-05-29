Ролан Гарос остао без фаворита: Велика имена већ елиминисана

Горња половина жријеба доживјела је прави тектонски поремећај, отварајући врата новим, неочекиваним херојима. Оно што је сигурно јесте да ће један од њих играти финале!
Испадима неколико носилаца у горњој половини жријеба, отворио се огроман простор за "мања" имена, али и за незаборавна изненађења! Ово је шанса коју многи чекају цијелу каријеру и која би могла да преобликује ток цијелог турнира.
Међу топ 10 тенисера, већ су елиминисани Јаник Синер, Бен Шелтон, Данил Медведев и Александер Бублик.
Њихов пут до финала је завршен, а њихов одлазак изазива таласе шока међу љубитељима тениса. Ово су имена која су важила за озбиљне кандидате за трофеј!
Из те групе, остао је само Феликс Оже-Аљасим, који је био постављен као четврти носилац, те Флавио Коболи, који је био 10. носилац.
Њихова издржљивост сада долази до изражаја у ослабљеној конкуренцији, пружајући им шансу о којој су само сањали.
Од осталих носилаца, шансу траже Лернер Тијен (18), Френсис Тијафо (19), Франсиско Серундоло (25) и Брендон Накашима (31). Сви они виде прилику живота да дођу до завршнице једног од најпрестижнијих гренд слемова и упишу се у историју.
Своју велику шансу траже и Матео Беретини, Матео Арналди, Алехандро Табило, Мартин Ландалусе, Франсиско Комесана, Рафаел Колињон, Моиз Куаме, Закари Свајда, Хуан Мануел Серундоло и Хаиме Фарија. Можда је међу њима будући финалиста - ко зна? Сваки поен је битан!
Ђоковићева страна жријеба - право минско поље!
На другој страни жријеба, конкуренција је доста јача и без већих изненађења. Ту су и даље Новак Ђоковић, Саша Зверев, Алекс де Минор, Каспер Руд, Андреј Рубљов, Карен Хачанов, Јакуб Меншик и многи други.
Пут до финала за њих ће бити далеко тежи и неизвјеснији, сваки меч ће бити финале прије финала, преноси Б92.
