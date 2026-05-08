Каран: Наша обавеза према жртвама је да елиминишемо ревизију историје

Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је данас у Москви да српски и руски народ, можда више од свега, повезују историјске компоненте антифашистичке и слободарске борбе, због чега је чување историјског памћења заједничка обавеза.
Каран је, за медије из Републике Српске међу којима је и АТВ, уочи обиљежавања Дана побједе у Москви, рекао да је посебно важно истаћи колику су жртву и један и други народ поднијели за слободу цијеле Европе.
Република Српска
Додик: Сутра неколико састанака с Путином, Српска се уважава
"Данас када имамо процесе негације, па чак и промовисање идеологија против којих смо се борили, идеологија нацизма, фашизма и усташтва, када је на сцени замјена агресора и жртве, наша је државна, патриотска, грађанска и лична обавеза да на овај начин забранимо и елиминишемо било какву ревизију историје", поручио је Каран.
Према његовим ријечима, дужни смо то прије свега према свим жртвама које су дале живот за слободу коју данас имамо.
"Са тог глобалистичког аспекта, у мултиполарном свијету промјена једна од тема је управо покушај ревизије историје. Она се дешава на сваком пољу, повезала се с свим процесима и сматрам да наша подршка и наш боравак овдје управо шаљу снажну поруку отпора таквој ревизији", рекао је Каран за медије из Републике Српске.
Република Српска
Стевандић за АТВ из Москве: С Русијом нас веже побједа над злом
Каран је нагласио да је то, с једне стране, обавеза према свим оним жртвама, захваљујући којима имамо слободу, а с друге стране према свим будућим генерацијама, које не смију дозволити да се овако нешто икад понови.
Каран је нагласио да је то историјско памћење било подлога за стварање Републике Српске.
"Република Српска је створена на историјском сјећању и памћењу геноцида који је извршен над српским народом у Другом свјетском рату. Република Српска је данас државотворни оквир за српски народ да се не понови оно што су доживјели прије више од 80 година", поручио је Каран.
Званичници Републике Српске присуствоваће сутра у Москви церемонији поводом обиљежавања Дана побједе над фашизмом.
Бања Лука
Додик одговорио Савић-Бањац: Дајте локације, родитеље не занимају саопштења
У делегацији Републике Српске су предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Каран је рекао да се снага добре сарадње Руске Федерације и Републике Српске, осим на историјским и културним везама два православна народа, базира на изузетним партнерским односима.
"Република Српска свих ових година, од потписивања Дејтонског споразума, тражи са свима партнерске и равноправне односе, а не односе доминације, санкција, кажњавања", нагласио је Каран.
Према његовим ријечима, политике у мултиполарном свијету морају бити политике равноправности и суверенитета свих народа и свих држава.
"Руши се свијет глобалистичких снага које су наметнуле своје идеологије и своје вриједности. Нови свијет, чије темеље удара Руска Федерација, је свијет равноправности, толеранције и узајамне сарадње", рекао је Каран за медије из Републике Српске.
БиХ
''Шмит ће нестати из БиХ одлуком Савјета безбједности''
Каран је рекао да су пријатељски односи Русије и Републике Српске услов за све друге односе, прије свега дипломатске и политичке, али и економске.
"Претходних година предсједници Владимир Путин и Милорад Додик створили су основе који данас дају материјализацију тих односа у свим сферама живота", истакао је Каран.
Влада Републике Српске, подсјетио је Каран, потписала је са институцијама Руске Федерације десетине споразума, који су у фази реализације у готово сваком сектору.
"Кад говоримо о макроекономији, учешће руског капитала је на трећем мјесту у Републици Српској, са уложених више од 700 милиона КМ", нагласио је Каран и додао да не постоји ниједна област у којој Русија и Република Српска немају сарадњу.
Економија
Још један Лидл стиже у БиХ
Он је додао да је посебна сарадња у области енергетике, наводећи велике пројекте у "Жељезницама Републике Српске" који се односе на електрификацију.
"Ту је област гасне инфраструктуре гдје сигурно у будућности можемо много тога урадити. Посебни су помаци у стварању и јачању нашег идентитета, као што је образовање, језик, култура, затим област науке, технологије и иновација", навео је Каран.
Каран је истакао да је велики спектар сарадње остварен у области безбједности и цивилне заштите.
Република Српска
3 ч6
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч5
