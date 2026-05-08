Додик: Сутра неколико састанака с Путином, Српска се уважава

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да се Република Српска у Русији уважава, о чему говори и најављени сусрет делегације Српске са руским предсједником Владимиром Путином.
"Сутра ћемо се неколико пута састати са Путином, прије и послије параде, након чега ћемо имати заједнички ручак, а потом и билатерални састанак. То говори колико се Српска уважава", рекао је Додик медијима из Републике Српске у Москви, међу којима је и АТВ.
Додик је поновио да Српска и Русија имају стратешке односе, а то значи да у свим областима развијају одличне односе и да се међусобно подржавају.
"Српска је спријечила да се уведу санкције Русији. Све лажи политичког Сарајева о Русију су пале у воду. Наши односи су на стратешком нивоу и ми то желимо да задржимо", рекао је Додик.
Он је истакао да је то одговор онима који су говорили да се Српска окреће од Русије.
"Прије скидања америчких санкција, ми смо о томе разговарали овдје у Москви, као и о томе да треба да се рехабилитују односи са новом америчком администрацијом", рекао је Додик.
Он је указао да предсједници САД Доналд Трамп и Русије Владимир Путин често разговарају, док је и делегација руске Думе била у америчком Конгресу.
"Наши односи се ништа нису промијенили. Ми јесмо мали територијално и демографски, али смо показали да имамо политички карактер који је већи него што га имају далеко веће државе", истакао је Додик.
Указао је да Русија има право да се брани.
"Русија ратује у Украјини са Европом и Западом", рекао је Додик и додао да се по Западу шири параноја од Руса.
