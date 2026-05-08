"Измјене закона у складу са жељама оних на које се односи"

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас да ће се измјене Закона о социјалној заштити доносити у складу са жељама оних на које се овај закон и односи.
Минић је рекао да је министру здравља и социјалне заштите Републике Српске Алену Шеранићу дао задатак да током наредне седмице позове сва удружења чији чланови имају статус родитеља његоватеља и да након тога предложи даље поступање.
"Ако желе да један дио иде у хитну процедуру и да за почетак барем повећамо старосну доб изнад 30 година и уведемо још неко право, онда ћемо то и урадити, а онда у редовној процедури све уредити како треба", рекао је Минић новинарима у Фочи.
Он је навео да Влада Српске има обавезу, али и жели да повећа старосну доб изнад 30 година, с обзиром на то да тада особе којима је потребна туђа њега и помоћ губе статус дјетета.
"Након тога смо увели још једно право, а то је да родитељи дјеце која могу да бораве у некој од установа добијају одређени износ", рекао је Минић.
Он је навео да ће за увођење ових нових права бити издвојено 24 милиона КМ.
Минић је оцијенио да опозиција на оваквим питањима "стрвинари" и жели политичке поене
