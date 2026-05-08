Додик: Српски народ оставио дубок траг страдања, али и непоколебљиве храбрости и пожртвованости

Поводом 9. маја - Дана побједе над фашизмом, упућујем искрене честитке свим грађанима Републике Српске, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Република Српска с поносом и достојанством обиљежава важне историјске датуме, међу којима посебно мјесто заузима и 9. мај - Дан побједе над фашизмом, симбол побједе слободарског свијета над фашистичким и нацистичким злом", наводи Додик на Икс-у и додаје:
"У борби за слободу, опстанак и право на живот, српски народ је у Првом и Другом свјетском рату, као и у Одбрамбено-отаџбинском рату, поднио огромне жртве, остављајући дубок траг страдања, али и непоколебљиве храбрости и пожртвованости".
Како наводи лидер СНСД-а, жртве нас трајно обавезују да их никада не заборавимо и да чувамо истину, његујемо културу сјећања и с поносом преносимо будућим генерацијама сјећање на нашу славну и страдалничку историју.
