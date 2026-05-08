Повеља општине Фоча премијеру Минићу

У Фочи данас почиње обиљежавање Дана општине - 9. маја, а централни дио прославе планиран је за сутра, када ће Повеља општине бити уручена премијеру Републике Српске Сави Минићу.
Признање Почасног грађанина на свечаној сједници Скупштине општине биће уручено министру спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташи Кошарцу.
Плакета општине Фоча, која се први пут додјељује, биће уручена истакнутом хирургу из Сенте Емилу Фаркашу и постхумно некадашњем посланику Народне скупштине Републике Српске Срђану Тодоровићу.
Биће уручена и Светосавска награда најуспјешнијим ђацима и студентима фочанских школа и факултета, који ће бити награђени са по 500 КМ, а истим новчаним износом биће вредновани и запажени резултати појединаца у различитим областима друштва. Током сједнице биће уручено 10 захвалница.
Осим сумирања резултата рада у протеклој години, фокус свечане сједнице Скупштине општине биће на будућности Фоче као административног, туристичког и универзитетског центра који ће ускоро и формално постати град.
Сједница је заказана за сутра у подне у сали Градског позоришта, док ће у 11.00 часова бити положено цвијеће код спомен-обиљежја, чиме ће се одати почаст онима који су дали животе за слободу овог краја.
Фоча обиљежава Дан општине када је и Дан побједе над нацизмом и фашизмом, због великог доприноса овог краја у борби за слободу у Другом свјетском рату.
Фочанска република и Фочански прописи - први правни акти нове Југославије, лијечење промрзлих учесника Игманског марша, оснивање чувене Војномедицинске академије /ВМА/, Партизанска олимпијада, установљавање Ордена "Народни херој", Битка на Сутјесци, неки су од важних дешавања у Фочи током Другог свјетског рата.
Културни дио програма сутра ће бити заокружен концертом Етно-групе "Траг", који је заказан за 19.00 часова у Градском позоришту. Посебну драж овом наступу даће учешће Дјечијег хора Храма Светог Саве у Фочи.
За вечерас у 21.00 час на платоу испред Центра за културу и информисање заказан је концерт Аце Пејовића, за који влада велико интересовање публике из шире регије.
Из локалне управе позвали су грађане да се придруже обиљежавању Дана општине.
