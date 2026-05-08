Додикове посјете Америци и Русији јачају позицију Српске

Посјета делегације Републике Српске Русији, као и недавни боравак Милорада Додика у САД, потврђују међународни капацитет и јачање позиције Српске, изјавио је Срни политички аналитичар Стевица Деђански.
Деђански је навео да све то показује да Република Српска води балансирану политику у интересу српског народа, на шта само непријатељи Српске могу да имају замјерку.
Он је рекао да је изузетно битна актуелна посјета Москви делегације Републике Српске у којој су предсједник Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић и Додик током које ће присуствовати прослави Дана побједе на фашизомом и разговарати са руским предсједником Владимиром Путином.
Деђански је напомиње да се не треба заборавити да је Додик раније имао бројне сусрете са Путином, али и шефом руске дипломатије Сергејом Лавровим, као и са израелским премијером Бењамином Нетањахуом.
Он каже да је велики успјех недавна посјета Додика САД, гдје му је уручена награда Универзитета "Џадсон", што симболизује повратак на америчку политичку сцену.
"То је велики успех од ситуације, да смо имали дио политичара у Републици Српској, који је неправедно био под санкцијама бивше америчке администрације до тога да Додик сада иде и добија америчку награду. То симболизује повратак на америчку сцену и на разумијевање Америке за питања Срба у Републици Српској", оцијенио је Деђански.
У РЕГИОНУ ЈЕДИНО СПРСКИ НАРОД БАШТИНИ ТРАДИЦИЈУ АНТИФАШИЗМА
Осврћући се на значај присуства делегације Републике Српске сутрашњој Паради поводом Дана побједе у Москви, у контексту борбе Српске против историјског ревионизма и за очување антифашистичке традиције, Деђански је напоменуо да у региону једино српски народ баштини те вриједности.
"Једни смо ми били антифашисти, други немају шта да славе. Они су чак променили назив празника, па тај да зову Дан Европе, а не Дан победе. То је њима `дан губитка`, али не могу так да кажу. То је Дан победе против фашизма који се повампирио на разним мјестима и зато је добро да ми будемо на праведној страни историје", каже Деђански.
Он је навео да је праведна страна историје побиједила и да ће побиједити поново, и да то српски народ баштини.
Деђански напомиње да је раније на Паради поводом Дана побједе у Москви био предсједник Србије Александар Вучић, а сада ће бити делегација Републике Српске, чиме српски народ поново показује да је на исправној страни историје, како год да сад свијет дјелује.
Он истиче да је присуство Паради у Москви својеврсно признање Републици Српској и српском народу.
"Указује се посебна част и поштовање, према Додику, према Републици Српској и према српском народу. Не знам шта ми можемо више од тога да очекујемо у садашњим међународним околностима, које се дефинитивно мијењају у нашу корист", рекао је Деђански.
ДОДИКОВЕ ПОСЈЕТЕ САД И РУСИЈИ ОЈАЧАЋЕ И ПОЗИЦИЈУ СРПСКЕ
Што се тиче позиције Републике Српске у региону, Деђански је оцијенио да ће ове посјете САД и Русији ојачати позицију Републике Српске, али и Србије у њиховој борби за поштовање међународног права.
Деђански каже да све ово може имати економске бенефите који би промијенили регион, што је била идеја америчке администрације Доналда Трампа у првом мандату, када је хтио да се економски развија Балкан.
Он је подсјетио да је тада помињана могућност да Америчка развојна банка почне са улагањима у региону и да људи почну да говоре о развоју, а не више о екстремизму, који сада користе Загреб, Сарајево, некад и Подгорица.
"То мора да се промени, и ово је пут, добар пут. Ја знам да њих нервира што то Додик мења, али, знате, не може нико други, сем Србина, то да промени, и то је најважнији фактор", истакао је Деђански.
Он указује да поједине политичке елите у региону виде српски фактор као "непријатеља", зато што не нуде својим грађанима ништа друго, него само мржњу према Србији и Републици Српској.
