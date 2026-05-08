Бејби бум: Српска богатија за 29 беба!

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 29 беба, 12 дјечака и 17 дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је 12 беба, Добоју пет, Зворнику и Градишци по три, Бијељини и Источном Сарајеву по двије, а у Требињу и Невесињу по једна.
У Бањалуци је рођено пет дјечака и седам дјевојчица, Добоју три дјевојчице и два дјечака, Зворнику двије дјевојчице и дјечак, Градишци два дјечака и дјевојчица, Бијељини и Источном Сарајеву по дјечак и дјевојчица, а у Требињу и Невесињу по дјевојчица.
У породилиштима Приједор и Фоча није било порода
