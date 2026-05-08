Српска делегација стигла у Москву

Аутор:АТВ
Коментари:2
Српска делегација у којој су предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник НСРС Ненад Стевандић и предсједник СНСД-а Милорад Додик стигла је у Москву гдје се очекује састанак са руским предсједником Владимиром Путином.
Они ће присуствовати и прослави Дана побједе, 9. маја.
Парада у Москви је подсјећање на Велики отаџбински рат и огромну жртву коју је совјетски народ поднио.
Дан побједе над фашизмом обиљежава се у знак сећања на 9. мај 1945. године, када је капитулацијом нацистичке Њемачке окончан Други свјетски рат у Европи.
