Српска делегација стигла у Москву

Аутор:

АТВ
08.05.2026 06:57

Коментари:

2
Фото: ATV

Српска делегација у којој су предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник НСРС Ненад Стевандић и предсједник СНСД-а Милорад Додик стигла је у Москву гдје се очекује састанак са руским предсједником Владимиром Путином.

Они ће присуствовати и прослави Дана побједе, 9. маја.

Парада у Москви је подсјећање на Велики отаџбински рат и огромну жртву коју је совјетски народ поднио.

Дан побједе над фашизмом обиљежава се у знак сећања на 9. мај 1945. године, када је капитулацијом нацистичке Њемачке окончан Други свјетски рат у Европи.

