Нападнуте иранске луке, експлозије изнад Техерана

08.05.2026 06:50

Амерички хеликоптер из којег се спуштају маринци који су заузели ирански брод
Фото: U.S. Central Command

Три америчка ратна разарача у близини Хормушког мореуза била су мета иранске морнарице, објавила је иранска новинска агенција Тасним.

Напетости у Хормузу

Раније су ирански државни медији извијестили да су америчке поморске јединице које дјелују у Хормушком мореузу биле изложене иранском ракетном нападу након што је, према тврдњама Техерана, америчка војска напала ирански нафтни танкер.

Ирански медији наводе и да су амерички војни бродови, након претрпљене штете, били присиљени повући се из тог подручја.

Према истим изворима, амерички борбени авион дан раније онеспособио је ирански танкер који је, како се тврди, покушао пробити америчку блокаду и упловити према иранској луци.

"Америка је прекршила примирје"

Иран је оптужио Сједињене Америчке Државе за кршење примирја након, како наводе, америчких напада на ирански нафтни танкер и још једно пловило у Хормушком мореузу.

Према наводима иранске државне агенције Прес ТВ, портпарол иранске војске изјавио је да је “агресивна, терористичка и пиратска америчка војска” прекршила договорено примирје.

Иранска војска тврди да су амерички ваздушни удари изведени на “цивилна подручја” уз обалу Бандар Кхамира, Сирика и острва Кешма.

Техеран такође наводи да су америчке операције проведене “уз сарадњу појединих земаља регије”.

Као одговор на нападе, иранске оружане снаге су, према властитим тврдњама, извеле нападе на америчке војне бродове и нанијеле им “значајну штету”.

Сједињене Америчке Државе се засад нису службено огласиле о овим тврдњама.

