Аутор:АТВ
Руска државна телевизија Русија 1 објавила је списак потенцијалних мета за "узвратни удар“ на Кијев у случају "прекида параде поводом Дана побједе" у Москви 9. маја.
На списку се налазе кључне институције украјинске државе, као и бројне стране амбасаде које се налазе у самом центру пријестонице.
У прилогу, руска телевизија је графички представила локације које Москва сматра легитимним метама одмазде.
"У случају провокације, нападнути ће бити читав владин округ и Врховна рада (украјински парламент), од Маријинског парка па све до Кабинета министара у улици Грушевског. Врховни савјет Украјине је овдје. У близини су амбасаде Летоније и Јапана, мало даље на адреси Владимирска 33 је зграда СБУ, а одмах ту је и јерменска амбасада“, изјавио је спикер у емисији уживо.
У извјештају се наставља наглашавање да би и западне дипломате могле бити мета.
"Дипломате из Лондона налазе се у улици Десјатиннаја у најгушће насељеном Шевченковом округу украјинске пријестонице. Овдје се налазе амбасаде и представништва више од 50 земаља свијета. Међу њима су Њемачка и Сједињене Америчке Државе. У центру града, у Јарославовом Валу и у близини, налазе се амбасаде Италије, Канаде, Пољске, а у улици Рејтарскаја француска амбасада“, рекао је спикер.
Константин Книрик, шеф прокремљског пропагандног портала "Њуз Фронт", у наставку извјештаја је прецизирао циљеве и упутио директну пријетњу украјинском предсједнику.
"Објекат за уништење за нас је Банкова улица, укључујући совјетске зграде које користи Зеленски, као и бункер у коме се крије. Чак и ако га тамо нема, очигледно је да ће, ако наш удар буде успјешан и ефикасан, свима бити јасно да смо способни да га стигнемо у било ком другом бункеру у било ком тренутку. Индиректна потврда чињенице да Украјина озбиљно схвата наша упозорења јесте да је у западној Украјини дошло до вишеструког, наглог повећања цијене дневног закупа станова“, рекао је Книрик.
Russian television has broadcast potential targets for a "retaliatory strike" on Kyiv if the Moscow parade is disrupted. The list includes the Verkhovna Rada, the government quarter, the Cabinet of Ministers, the Office of the President, and nearby embassies. pic.twitter.com/YXu2cL3eqe— WarTranslated (@wartranslated) May 7, 2026
