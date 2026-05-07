Руси објавили мете одмазде уколико се Зеленски усуди да нападне 9. маја

АТВ
07.05.2026 21:58

Руске мете у Кијеву
Фото: Screenshot / X

Руска државна телевизија Русија 1 објавила је списак потенцијалних мета за "узвратни удар“ на Кијев у случају "прекида параде поводом Дана побједе" у Москви 9. маја.

На списку се налазе кључне институције украјинске државе, као и бројне стране амбасаде које се налазе у самом центру пријестонице.

У прилогу, руска телевизија је графички представила локације које Москва сматра легитимним метама одмазде.

"У случају провокације, нападнути ће бити читав владин округ и Врховна рада (украјински парламент), од Маријинског парка па све до Кабинета министара у улици Грушевског. Врховни савјет Украјине је овдје. У близини су амбасаде Летоније и Јапана, мало даље на адреси Владимирска 33 је зграда СБУ, а одмах ту је и јерменска амбасада“, изјавио је спикер у емисији уживо.

У извјештају се наставља наглашавање да би и западне дипломате могле бити мета.

"Дипломате из Лондона налазе се у улици Десјатиннаја у најгушће насељеном Шевченковом округу украјинске пријестонице. Овдје се налазе амбасаде и представништва више од 50 земаља свијета. Међу њима су Њемачка и Сједињене Америчке Државе. У центру града, у Јарославовом Валу и у близини, налазе се амбасаде Италије, Канаде, Пољске, а у улици Рејтарскаја француска амбасада“, рекао је спикер.

Отворена пријетња Зеленском

Константин Книрик, шеф прокремљског пропагандног портала "Њуз Фронт", у наставку извјештаја је прецизирао циљеве и упутио директну пријетњу украјинском предсједнику.

"Објекат за уништење за нас је Банкова улица, укључујући совјетске зграде које користи Зеленски, као и бункер у коме се крије. Чак и ако га тамо нема, очигледно је да ће, ако наш удар буде успјешан и ефикасан, свима бити јасно да смо способни да га стигнемо у било ком другом бункеру у било ком тренутку. Индиректна потврда чињенице да Украјина озбиљно схвата наша упозорења јесте да је у западној Украјини дошло до вишеструког, наглог повећања цијене дневног закупа станова“, рекао је Книрик.

(Курир)

