У тоалету пронашли шест отровних жаба

07.05.2026 20:18

Фото: pexels/Klub Boks

Царинске службе Холандије пронашле су шест отровних жаба из породице “поисон дарт фрогс” у тоалету амстердамског аеродрома Схипхол током редовне контроле, што је изазвало велику пажњу јавности и покренуло истрагу о могућем кријумчарењу егзотичних животиња.

Инцидент се догодио током царинске провјере на једном од најпрометнијих европских аеродрома, а власти покушавају утврдити како су животиње завршиле у аеродромском купатилу.

Према писању портала “НЛ Тајмс”, жабе су пронађене у малим пластичним посудама скривеним у тоалету током царинске инспекције. Власти вјерују да их је неко оставио како би их касније преузео или избјегао контролу приликом уласка у земљу.

Ријеч је о веома отровним врстама

Отровне жабе познате као “поисон дарт фрогс” потичу из тропских подручја Централне и Јужне Америке и познате су по јарким бојама и снажним токсинима које луче кроз кожу. Неке врсте садрже алкалоидне отрове толико јаке да могу изазвати озбиљне неуролошке проблеме или чак смрт код предатора.

Стручњаци наводе да отров ових жаба у природи настаје захваљујући исхрани базираној на одређеним врстама мрава и термита. Занимљиво је да жабе узгојене у заточеништву често постепено губе токсичност јер више не уносе исте супстанце кроз храну.

