Ружа ојадила људе за милијарде долара и нестала без трага

07.05.2026 19:21

Ружа Игњатова, жена из Бугарске позната као Крипто краљица која је преварила људе за милијарде долара и нестала
Била је позната као Крипто квин (крипто краљица) - жена која је обећавала финансијску револуцију, а испоставило се да је покренула једну од највећих превара у историји.

Ружа Игњатова, Бугарка са њемачким пасошем, и даље је на листи најтраженијих бјегунаца ФБИ-ја са наградом од пет милиона долара за информацију која води до њеног хапшења.

Ружа Пламенова Игњатова рођена је 30. маја 1980. године у Русеу, у Бугарској. Породица јој се након пада Берлинског зида преселила у Њемачку. Била је бриљантна ученица, прескочила је разред, завршила докторат из међународног приватног права на Универзитету у Констанцу, а мастер из европског права на Оксфорду. Радила је и за консултантску кућу Мекиси у Софији.

Међутим, умјесто угледне каријере, Игњатова је изабрала криминални пут. Већ 2012. осуђена је у Њемачкој за превару (добила је условну казну), а 2014. године основала је "УанКоин" - пирамидалну шему коју је представљала као "бољи и једноставнији Биткоин".

Инвеститорима широм свијета, од Кине и Бразила преко Уганде до Европе, обећавала је огромне профите. Нису куповали праву криптовалуту - УанКоин није ни постојао на блокчејну. Била је то класична Понзи шема у којој су паре нових улагача коришћене за исплату "добити" старијима.

Преварени за 4 милијарде

Процјењује се да је превара људима однијела више од четири милијарде долара. Многи су остали без уштеђевине, неки чак и без кућа.

На дан нестанка, 25. октобра 2017, Ружа је требало да говори на скупу инвеститора у Лисабону. Умјесто тога, укрцала се на Рајанеров лет из Софије за Атину и од тада јој се губи сваки траг. Претпоставља се да је добила дојаву о полицијској истрази.

ФБИ ју је 2022. ставио на листу десет најтраженијих бјегунаца на свијету.

Брат признао кривицу

Њен брат Константин Игњатов признао је кривицу за превару и прање новца. У међувремену, британски судови замрзавају њену имовину, а недавно је и Гернси одузео готово девет милиона фунти са њених рачуна.

Постоје двије главне теорије. ФБИ и даље претпоставља да је жива и да се крије, вјероватно уз помоћ лажних докумената. Са друге стране, бугарски истраживачки новинари (БИРД) објавили су 2023. извјештај према којем је Игњатова убијена новембра 2018. на јахти у Јонском мору, по наређењу утицајног бугарског криминалца. Тијело јој је наводно раскомадано и бачено у море.

Неке новије спекулације чак помињу да би могла бити жива у Јужној Африци, али за то нема чврстих доказа.

Ружа Игњатова је постала глобална сензација захваљујући ББЦ-јевом подкасту "Нестала крипто краљица" и књизи Џејмија Бартлета.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

