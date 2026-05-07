Важно за возаче - МУП уводи кајроне на ауто-путеве

Аутор:АТВ
Коментари:0
Потпуковник Управе саобраћајне полиције Србије Дејан Стевић најавио је могућност увођења додатних система упозорења, такозваних кајрона на ауто-путевима.
Кајрони би могли бити по узору на оне у Њемачкој, а који би одмах емитовали упозорења о возилима који се крећу у контрасмјеру.
Свијет
У Њемачкој отет бизнисмен из БиХ
Открио је такође и да МУП посједује тимове који помно прате друштвене мреже на којим се информишу о саобраћајним прекршајима, али и посебне центре са мониторима за праћење ауто-путева.
"Ја бих предложио још једну мјеру о којој размишљамо. Ауто-путеви су нам пуни кајрона 'Путева Србије' гдје се дају обавјештења. Дакле размишљамо о томе, одмах да се, просто док дође полиција, док се затвори ауто-пут, да иде упозорење. Тако да требало би одмах да се покаже 'опасност, возило уочено...'", истакао је потпуковник Управе саобраћајне полиције Дејан Стевић.
Љубав и секс
Жене јој плаћају да има односе с њиховим синовима
Осврнуо се и на сличан модел сигнализације која увелико постоји на путевима у Њемачкој. Наиме, у случају уочене опасности на путевима, односно вожње у контрасмјеру, возачи у овој европској држави добијају обавјештење путем радио сигнала.
"То јесте заиста један сличан модел. Мислим да би механизам био добар", додао је Дејан Стевић.
Стевић је истакао да МУП додатно унапређује контролу саобраћаја кроз видео-надзор и присуство полиције на терену.
"Имамо посебне центре са мониторима за праћење ауто-путева, појачали смо људство и практично нема дионице која није покривена надзором", рекао је он.
Савјети
Ово привлачи змије као магнет, а многи то држе у дворишту
Како је додао, пресретачи су стално присутни на ауто-путевима, док се током викенда, када је саобраћај најинтензивнији, користи и хеликоптерска јединица.
"Полицијски службеници из хеликоптера прате стање на путевима како би на вријеме уочили ризичне ситуације и реаговали. Официр саобраћајне полиције се налази у хеликоптеру и патролирају нашим небом не би ли опет пратили безбједност, а и овакве појаве спријечили", навео је Стевић, преноси "Блиц".
Истакао је и да Министарство унутрашњих послова већ дужи временски период предузима нове неке мјере које помажу у ефикасном раду.
Потпуковник Управе саобраћајне полиције Дејан Стевић посебно је нагласио значај друштвених мрежа у откривању и процесуирању прекршаја.
Свијет
Зеленски пријети, послао поруку свјетским дипломатама
"Имамо тимове који прате друштвене мреже и то нам је у посљедњим случајевима значајно помогло. Грађани својим објавама често допринесу да брзо идентификујемо и процесуирамо овакве екстремне прекршаје", нагласио се.
Према његовим ријечима, сарадња са грађанима је кључна.
"Важно је да имамо регистарски број и информације. Прошле године имали смо 47 поступања на основу објава са друштвених мрежа, док смо ове године до сада имали четири. Потребно је да сви заједно радимо на повећању безбједности. Ми смо сви угрожени", нагласио је он.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
5 ч0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
2 д1
Ауто-мото
1 седм0
Најновије
Тренутно на програму