Уводи се Велики брат - систем који возачи презиру

АТВ
07.05.2026 17:35

Од 1. јула ове године, куповина новог аутомобила у Европској унији, доноси двије важне новине које би требало да спасавају животе, али и да спријече регистрацију аутомобила који не испуњава услове.

Прва новина јесте да сви нови аутомобили морају имати уграђено посебно, напредно свјетло за кочење, без којег више неће бити могуће добити хомологацију.

"Сигнал за нужно заустављање"

Ријеч је о такозваном "Сигналу за нужно заустављање", односно систему који се аутоматски активира при снажном кочењу на брзинама изнад 50 километара на сат, а његова је сврха да јасно и правовремено упозори возаче иза да је дошло до наглог успоравања.

Циљ овог система је да смањи број налијетања на аутомобиле отпозади.

Технологија ради потпуно аутоматски, сензори мјере колико брзо и снажно се кочи и одмах одређују да ли треба активирати сигнал за нужду. Возачи не морају да раде ништа.

Важно је истаћи да се нова обавеза односи искључиво на нове путничке аутомобиле и лака комерцијална возила. Власници постојећих аутомобила не морају ништа накнадно да уграђују нити прилагођавају, пише "Аутовик".

Нови систем који возачи не воле

Од 1. јула, за све нове аутомобиле у Европи обавезан је и систем Адвансд Драјвер Дистракшн Ворнинг (АДДВ). Ради се о систему који камерама и сензорима прати положај главе и лице возача. Уколико ваш положај превише одступа од погледа напријед који систем преферира, слиједи звучно и визуелно упозорење.

Систем АДДВ мора бити обавезно укључен при покретању аутомобила. Добра ствар је што се може искључити, али проблем је што то морате да урадите баш сваки пут када упалите ауто. Треба напоменути да искључивање система често захтијева лутање по менијима, односно неколико додира прстом по екрану.

Већина возача, нема ништа против нових безбједносних система, посебно оних који ће смањити број несрећа (до 30 одсто случајева у Европи узроковано је одвраћањем пажње), али проблем је што АДДВ у пракси ствара додатну сметњу возачима.

Наиме, искуство показује да постоје велике разлике у раду таквих система:

  • Постоје системи који вас заиста упозоравају тек код озбиљног одвраћања пажње.
  • Постоје и бројни системи који се наметљиво јављају већ при првом погледу на, на примјер, мултимедијални екран.
  • Још горе, поједини системи "пиште” и када скренете поглед преко рамена, што често радимо управо како бисмо избјегли несрећу.

Питање је шта више одвраћа пажњу: поглед према другој саобраћајној траци или систем који "вришти" и ствара додатну дистракцију? Какав год одговор био, од јула ће у сваком новом аутомобилу бити "велики брат” који брине да не скрећемо поглед са пута.

(Јутарњи)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

