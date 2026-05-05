Казне преко 400 евра: Клима уређај у ауту вас може скупо коштати

05.05.2026 09:54

Многи возачи не могу замислити вожњу без укљученог клима-уређаја у аутомобилу. Било да се ради о вожњи ауто-путем или чекању у колони, клима-уређај постао је стандардна опрема која се често укључује одмах по уласку у ауто. Међутим, у одређеним ситуацијама то може бити проблематично, посебно за возаче возила с моторима с унутрашњим сагоријевањем.

У Њемачка, возачи таквих аутомобила нису обавезни само да поштују саобраћајна правила из Закона о друмском саобраћају (StVO), већ и прописе о заштити животне средине. Њихово кршење може резултирати новчаним казнама.

Једна од одредби односи се управо на кориштење климатизације у возилу док мотор непотребно ради. Према члану 30. StVO-а, који се односи на „заштиту животне средине, забрану вожње недјељом и празницима“, прописано је да су „непотребна бука и емисије издувних гасова забрањене“. Такође се изричито наводи да је забрањено „непотребно остављање укљученог мотора“.

То значи да возачи који у заустављеном возилу с мотором с унутрашњим сагоријевањем користе клима-уређај док мотор ради, могу бити кажњени и до 80 евра.

Возачи електричних возила у овом су случају у предности, будући да њихови клима-уређаји раде на електрични погон и не захтијевају рад мотора с унутрашњим сагоријевањем.

Знатно строже казне у Италији

У Италија су пооштренa правила која предвиђају високе новчане казне за неправилно кориштење климатизације у ауту. Према извјештајима, казне се крећу између 223 и 444 евра.

Италијански Закон о друмском саобраћају већ од 2007. године забрањује остављање мотора у раду искључиво ради одржавања рада климатизационог система у паркираном возилу. У априлу 2022. године износи казни додатно су повећани, чиме су мјере постале још строже.

Иако клима-уређај у аутомобилу пружа комфор путницима, његово кориштење у комбинацији с непотребним радом мотора може довести до новчаних казни, посебно у земљама с ригорознијим еколошким прописима, пише Феникс магазин.

