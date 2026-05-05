Ко остварује право на бањско лијечење у Српској?

Марија Милановић
05.05.2026 09:24

бања врућица рехабилитација пензионери
Фото: Banja Vrućica

Влада Републике Српске одобрила је 3.300.000 КМ за овогодишњу бањско-климатску рехабилитацију 5.800 пензионера, а што је знатно утицало на повећање броја корисника овог права, што је потврдио и директор Фонда ПИО Младен Милић.

„Влада Републике Српске се и ове године укључила у активност која је наишла на веома широк одјек и веома позитиван примјер од стране корисника овог права. Ова заједничка активност Удружења пензионера Републике Српске Фонда ПИО и Владе Српске траје неких осам година. У почетку је било то око 1.000-1.050 корисника. У периоду Короне активност је била привремено обустављена, али од прошле године захваљујући тадашњем предсједнику Републике Српске, Милораду Додику и финансирању у односу од милион КМ из буџета Кабинета предсједника, тако да је у току прошле године негдје око 4.300 корисника права остварило то право. Утисци су били заиста позитивни, а многи нису до тада ни имали прилику да бораве нигдје“, казао је Милић уз нагласак да ће захваљујући Влади ове године отићи и до 45% више корисника, а што је око 6.000 пензионера.

Сваки корисник који је корисник права Фонда ПИО и живи на територији Републике Српске, има право да аплицира у Удружење пензионера у мјесту, граду, или општини у којој живи, како би остварио право на бању.

„Одрађена је евалуација и постоји Правилник о бодовању и предност имају они који су болесни, са документованим медицинским налазима, нижом пензијом и они који су чланови Удружења пензионера. У Бијељини ове године то право ће обезбиједити 450 корисника, а пријава је било далеко више. Извршена је евалуација и на вратима Удружења пензионера постоји ранг листа и договорени су услови са бањама. Ја користим прилику да се захвалим свим бањама, нарочито бањи „Врућица“ јер се све понашају као друштвено одговорне јер су дале одређене попусте и омогућиле да већи број корисника оствари ово право“, рекао је Милић.

Пензионери ово седмодневно право могу искористити у бањама "Врућица" у Теслићу, "Вилина влас" у Вишеграду, "Дворови" у Бијељини, "Кулаши" у Прњавору, "Мљечаница" у Козарској Дубици и "Терме" у Лакташима.

