Додик: Бећировић лажов који пати од кризе идентитета, зато се лажно и представља

05.05.2026 07:46

Предсједник СНСД-а
Денис Бећировић је неподношљив лажов, који очигледно пати од кризе идентитета, зато се лажно и представља. Бећировић не говори у име БиХ, ни у име Предсједништва, а ако Европљани хоће да слушају његове бајке, на вољу им, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Бећировићу се рат стално привиђа, стално га призива. Ратовао би, али нема ни с ким ни против кога. Када би престао лагати, све би у БиХ било лакше", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Он наглашава да је највећа пријетња демократији управо Бећировић.

"Искључив, заслијепљен, опсједнут, опијен мржњом. Највећа опасност за људе у БиХ је управо Бећировић - нестручан, неспособан, безидејан, разметљив хвалисавац. Ако Европа жели да постигне отпорност, мора научити да буде отпорна на разне Бећировиће", истакао је Додик.

Члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић обратио се на округлом столу одржаном у оквиру Европске политичке заједнице, гд‌је је рекао да постоји ризик да се Република Српска користи као платформа за хибридне активности и обавјештајне операције, не само против БиХ већ и против чланица ЕУ.

