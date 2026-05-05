Додик: Бећировић лажов који пати од кризе идентитета, зато се лажно и представља

Денис Бећировић је неподношљив лажов, који очигледно пати од кризе идентитета, зато се лажно и представља. Бећировић не говори у име БиХ, ни у име Предсједништва, а ако Европљани хоће да слушају његове бајке, на вољу им, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Бећировићу се рат стално привиђа, стално га призива. Ратовао би, али нема ни с ким ни против кога. Када би престао лагати, све би у БиХ било лакше", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Он наглашава да је највећа пријетња демократији управо Бећировић.
"Искључив, заслијепљен, опсједнут, опијен мржњом. Највећа опасност за људе у БиХ је управо Бећировић - нестручан, неспособан, безидејан, разметљив хвалисавац. Ако Европа жели да постигне отпорност, мора научити да буде отпорна на разне Бећировиће", истакао је Додик.
Денис Бећировић је неподношљив лажов, који очигледно пати од кризе идентитета, зато се лажно и представља.— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 5, 2026
Члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић обратио се на округлом столу одржаном у оквиру Европске политичке заједнице, гдје је рекао да постоји ризик да се Република Српска користи као платформа за хибридне активности и обавјештајне операције, не само против БиХ већ и против чланица ЕУ.
