"Награда Додику и посјета Америци - озбиљна политичка корист за Српску"

Аутор:АТВ
Коментари:3
Дипломата и некадашњи амбасадор Србије при Уједињеним нацијама Бранко Бранковић оцијенио је да награда додијељена предсједнику Милораду Додику у Америци и његова посјета САД представљају озбиљну политичку корист за Републику Српску.
Бранковић је објаснио да је Додик током боравка у САД и учешћем на Свјетском форуму лидера у организацији Универзитета "Џадсон", који му је додијелио награду за лидерство и залагање за демократију, успио да информише саговорнике о свему што се догађа у БиХ и шта је Дејтонски споразум све предвидио.
"Верујем и да је успео да објасни шта је Република Српска и за шта се она залаже", изјавио је Бранковић Срни.
Он је оцијенио да Додикова посјета Америци и признање које му је додијељено добио много значе за Српску, јер су људи у свијету били дезинформисани о томе шта Република Српска хоће и шта је то што сматра да треба да буде.
"Наравно, Додик је као неко ко је био предсједник Републике Српске најспремнији да то директно објасни. Мислим да је Српска добила одређена објашњења на озбиљној политичкој сцени с обзиром на то да се све то догађало у Америци", рекао је Бранковић.
Када је ријеч о награди, Бранковић је навео да је то једна врста озбиљног признања Додику за све што је до сада урадио у афирмацији Републике Српске и њених идеја и циљева.
"Треба истаћи да Српска све то ради, уз опредељење за потпуну примену Дејтонског споразума, а знамо ко хоће да га разгради", рекао је Бранковић.
Вјерује, како је навео, да је Додик успио и да овом приликом објасни много значајних ствари и околности везаних за цијели регион Балкана.
Указао је да ставове српске стране многи у свијету чују или не чују, посебно када је ријеч о догађајима и односима на простору бивше Југославије.
Према његовим ријечима, Додик је паметан и способан политичар који је у стању да то директно објасни, посебно људима који су заинтересовани за збивања у овом региону.
Додику је током боравка у вишедневној посјети Америци уручено признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које додјељује Универзитет "Џадсон" у америчком граду Елџину.
Поред тога, Додик је учествовао на Свјетском форуму лидера у организацији Униоверзитета "Џадсон", а током боравка у САД имао је низ састанака, укључујући и сусрете са представницима српске заједнице и Српске православне цркве у Америци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч5
Република Српска
2 ч8
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч3
Најновије
16
15
16
12
16
06
16
00
15
53
Тренутно на програму