Југовић: Добровољачка улица остаје један од најтежих симбола страдања српског народа

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Скупштине града Источно Сарајево Бошко Југовић поручио је данас да догађаји у Добровољачкој улици из маја 1992. године остају један од најтежих симбола страдања српског народа у рату у БиХ, уз оцјену да правосудни поступци још нису довели до пуне истине и коначних пресуда.
Југовић је оцијенио да је одсуство правоснажних пресуда један од кључних разлога трајних подјела, наводећи да ће та чињеница и у наредном периоду представљати препреку у изградњи повјерења.
Он је на обиљежавању 34 године од страдања припадника ЈНА у Добровољачкој улици рекао да различита тумачења догађаја из Добровољачке улице и данас дубоко дијеле јавно мњење у БиХ, што, како је навео, представља препреку процесу помирења.
"За нас је злочин над војницима ЈНА догађај који је дубоко подијелио БиХ и дао смјернице српском народу да морају предузети све потребне мјере да заштите становништво", рекао је Југовић.
Он је напоменуо да се сваке године одаје почаст жртвама које су у тренутку страдања вјеровале да ће безбједно доћи својим породицама.
"Недужни војници свих националности жељели су само једно, да стигну својим кућама, породицама и живе животом достојним човјека, а добили су смрт, инвалидност, трауму и поруку шта је то независна и суверена БиХ", изјавио је Југовић.
Он је нагласио да породице жртава већ деценијама чекају судски епилог и да је неопходно да надлежно Тужилаштво БиХ настави истраге како би се утврдила пуна истина о овим догађајима.
Истакао је да је обавеза институција и друштва да се страдања памте и преносе новим генерацијама, али и да се истовремено ради на спречавању понављања трагичних догађаја.
Обиљежавање је завршено поруком поштовања према свим жртвама и њиховим породицама, као и подсјећањем на значај Источног Сарајева као једног од кључних простора насталих након ратних дешавања.
"Нека је вјечна слава и хвала, а нека живи град Источно Сарајево, Република Српска и сав српски род", закључио је Југовић.
Код споменика 65. пуку ЈНА и ВРС у Градском парку у Источном Новом Сарајеву данас су положени вијенци и цвијеће чиме је завршено обиљежавање 34 године од мучког напада на колону ЈНА у Добровољачкој улици.
У бившој Добровољачкој улици у Сарајеву данас су положене бијеле руже и прислужене свијеће на мјесто гдје су на данашњи дан 1992. године паравојне муслиманске снаге извршиле масакр над припадницима ЈНА који су се мирно повлачили из Сарајева према Лукавици.
Према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, 2. и 3. маја у Сарајеву погинуло је најмање 28 припадника ЈНА.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч3
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
16
15
16
12
16
06
16
00
15
53
Тренутно на програму