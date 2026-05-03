Код споменика у Градском парку одата почаст убијеним војницима ЈНА

Срби који су из Источног Сарајева данас одали почаст убијеним војницима ЈНА у Добровољачкој улици у Сарајеву безбједно су стигли у Источно Ново Сарајево гдје су одали почаст код споменика 65. пуку ЈНА и ВРС у Градском парку.
Три аутобуса у којима су били учесници обиљежавања испраћени су до ентитетске границе на Врацама уз јаке полицијске снаге кантоланог МУП-а.
Од Враца су учесници под контролом МУП-а Републике Српске.
Код споменика 65. пуку ЈНА и ВРС у Градском парку у Источном Новом Сарајеву положени су вијенци и цвијеће, преноси РТРС
У бившој Добровољачкој улици у Сарајеву данас су положене бијеле руже и прислужене свијеће на мјесто гдје су на данашњи дан 1992. године паравојне муслиманске снаге извршиле масакр над припадницима ЈНА који су се мирно повлачили из Сарајева према Лукавици.
Присутни су српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић, министри у Влади Републике Српске Рада Остојић и Драга Мастиловић, замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић.
Пристни су и народни посланици и српски у заједничким институцијама БиХ, представници удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, града Источно Сарајево, те општина у његовом саставу.
Колона ЈНА нападнута је у Добровољачкој улици док се мирно повлачила из сарајева према ранијем споразуму и уз гаранцију мировних снага УН на челу са генералом Луисом Мекензијем.
Према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, 2. и 3. маја у Сарајеву погинуло је најмање 28 припадника ЈНА.
