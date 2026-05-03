Којић: Сарајево још није спремно да се суочи са истином

03.05.2026 12:22

Источно Ново Сарајево: Код споменика у Градском парку одата почаст убијеним војницима ЈНА
Сарајево још није спремно да се суочи са истином што потврђује присуство јаких полицијских снага приликом данашњег обиљежавања 34 године од злочина у Добровољачкој улици уз Сарајеву, оцијенио је предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић.

"Рута којом се кретала колона људи која је дошла у Добровољачку да запали свијеће у положи цвијеће била је скоро па у потпуности празна. Очигледно је да у ФБиХ, посебно Сарајеву и даље нема ни храбрости ни образа да се призна истина и да се упути извињење и затражи опрост", рекао је Којић Срни.

Суд БиХ, истакао је, није, а вјероватно и неће учинити ништа да одговорне процесуира, али ће на тај начин све генерације муслимана који живе у Сарајеву држати као таоце лажне историје, а сваклог 3. маја затвориће их у куће.

"Ми нисмо и нећемо заборавити ни овај, нити било који други злочин над нашим народом и окупљаћемо све на свим стратиштима и чувати истину јер немамо повјерења у Суд БиХ који је продужена рука оних који су починили овај и овакве злочине", поручио је он.

Према његовим ријечима, чињеница да је 157.000 Срба протјерано из Сарајева јасно показује шта је био тада циљ али да Сарајево ни данас не размишља другачије.

Колона ЈНА нападнута је у Добровољачкој улици док се мирно повлачила из Сарајева према ранијем споразуму и уз гаранцију мировних снага УН на челу са генералом Луисом Мекензијем.

Према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, 2. и 3. маја у Сарајеву погинуло је најмање 28 припадника ЈНА.

