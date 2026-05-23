Техеран има један услов за отварање Ормуског мореуза

23.05.2026 19:49

Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Иран је понудио САД да отворе Ормуски мореуз у замјену за надокнаду од Вашингтона, објавио је ТВ канал Ал Арабија, позивајући се на неименоване дипломатске изворе.

Према њиховим информацијама, Иран је пренио два приједлога Пакистану, који дјелује као посредник у индиректним преговорима са САД.

Иранске власти су предложиле и "разговор о питању санкција и замрзнуте имовине прије потписивања било каквог споразума".

Телевизијски канал Ал Хадат јавио је, позивајући се на неименоване изворе, да је Иран у оквиру индиректних разговора са САД предложио обуставу обогаћивања уранијума изнад 3,6 одсто на период од десет година, преноси "Срна".

Поред тога, Техеран је наводно изразио спремност да "разблажи уранијум обогаћен изнад 20 одсто унутар земље".

