Лоша прогноза: Шта ће бити с горивом ако се сукоб у Ирану сутра заврши

Аутор:АТВ
Коментари:0
Чак и ако се рат у Ирану заврши сутра, возачи у Сједињеним Америчким Државама не би требали очекивати брзи повратак цијена горива на ниво прије сукоба.
Како сукоб улази у свој трећи мјесец, раст цијена на пумпама и посљедична инфлација изазвали су огроман бијес јавности.
Иако је Доналд Трамп обећао да ће се цијене након завршетка рата “брзо и драстично спустити на никад виђене нивое”, стручњаци упозоравају да то није тако једноставно. Прије избијања сукоба крајем фебруара, када су САД и Израел напали Иран, просјечна цијена галона горива у САД износила је око три долара.
Економија
Храна, превоз и висока сатница, али овај посао у БиХ нико не жели
Данас је та цијена скочила на 4,55 долара, што је раст од долар и по. Аналитичари истичу да амерички возачи тај предратни износ од три долара слободно могу “отписати за цијелу 2026. годину”, јер се цијене понашају по правилу да расту брзином ракете, а падају полако попут пера.
Главни разлог глобалног поремећаја је затварање Ормуског мореуза, кроз који иначе пролази 25 адсто свјетске поморске трговине сировом нафтом, односно око 20 милиона барела дневно који су тренутно одсјечени с тржишта. Енергетски стручњаци објашњавају да би након проглашења мира процес нормализације трајао од шест мјесеци до чак двије године.
Ауто-мото
Возачи, опрез: Радари су данас на сваком кораку
Главни проблем је непознато стање нафтне инфраструктуре, рафинерија и лука у Перзијском заливу, као и чињеница да је за поновно покретање заливских бушотина потребно знатно више времена због специфичне хидраулике.
Додатно, рашчишћавање застоја и репозиционирање огромних танкера који се крећу брзином од свега 14 миља на сат трајаће седмицама, преноси "Гардијан".
Цијене свих врста горива – бензина, дизела и авионског горива – остају близу својих историјских максимума. Упркос томе, у САД се за празнични викенд поводом Мемориал Деја очекује рекордних 45 милиона путника, што ће додатно оптеретити тржиште.
Стручњаци наводе да је у тренутне цијене уграђена такозвана “ратна премија”, слично као током другог Заливског рата почетком 2000-их.
Фудбал
Примитивизам и срамота у Тирани током интонирања српске химне
Чак и када се рат заврши, цијене ће остати високе јер ће државе попут Пакистана, Индије, Јужне Кореје и Јапана кренути у масовну куповину како би обновиле испражњене стратешке резерве и заштитиле се од будућих шокова.
Уколико Ормуски мореуз остане затворен, аналитичари упозоравају да би цијене овог љета могле премашити све досадашње рекорде и прећи границу од пет долара по галону.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
БиХ
1 ч1
Остали спортови
1 ч0
Остали спортови
1 ч0
Најновије
Тренутно на програму