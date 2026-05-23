Потпорни зид пао на радника, није му било спаса

23.05.2026 20:36

Радник (61) преминуо је у суботу након што је тешко повријеђен на градилишту у београдском насељу Сопот.

Како "Телеграф" незванично сазнаје, радник је задобио стравичне повреде кад се на њега око 12 сати обрушио потпорни зид, након чега је пребачен у локални дом здравље гдје је убрзо и преминуо.

Инспекција је затворила градилиште док ће истрага утврдити околности које су довеле до несреће.

