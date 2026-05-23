Logo
Large banner

Топлотни талас односи животе: Најмање 37 мртвих у Индији

Аутор:

АТВ
23.05.2026 18:20

Коментари:

0
Сунце у пустињи.
Фото: Pexel/Fabio Partenheimer

Најмање 37 људи погинуло је усљед топлотног удара у индијским државама Андра Прадеш и Телангана, саопштили су званичници и локални медији.

У држави Телангана, усљед врућине, умрло је 16 људи, а из министарства прихода је речено да ће локална самоуправа обезбиједити новчану надокнаду од 4.180 америчких долара свакој од породица жртава.

Милорад Додик

Свијет

Додик: Дијелимо бол с Кином

Влада је издала упозорење због интензивирања топлотног таласа.

У сусједној држави Андра Прадеш умрла је најмање 21 особа, а званичници су навели да су анализиране мјесе приправности да би се заштитили људи од високе температуре широм државе.

Индија наставља да доминира глобалном табелом врелих дана.

Према рангирању температуре на платформи за праћење квалитета ваздуха у 17.00 часова по локалном времену, 25 најтоплијих мјеста на свијету налазило се у Индији, преноси Глас Српске.

Саобраћајна несрећа код Коњица

Хроника

Аутомобил смрскан у тешкој несрећи: Отежан саобраћај у овом дијелу БиХ

Највиша регистрована температура је 47 степени Целзијусових, наводи Синхуа.

Варанаси, Азамгарх и Џаунпур заузели су прва три мјеста у свијету са по 47 степени Целзијусових.

Сва три мјеста налазе се на истоку државе Утар Прадеш.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

топлотни талас

Рекордни топлотни талас

Индија

преминули

врућина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Заставе Европске уније испред зграде Европског парламента у Бриселу.

Економија

Стравична прогноза ММФ-а за Европу

3 ч

0
Микрофон студио пјевање

Сцена

Српска пјевачица свирепо претучена

3 ч

0
Франсоа Касерека, члан покрета извиђача Конга, разговара са људима током кампање за сензибилизацију јавности усред епидемије еболе у ​​Бунији, Конго, у суботу, 23. маја 2026. године.

Свијет

Запаљен шатор за пријем обољелих од еболе: Побјегло 18 заражених особа

3 ч

0
Демонстранти који носе шпанске заставе учествују у протесту против владе премијера Педра Санчеза у Мадриду, Шпанија, у суботу, 23. маја 2026.

Свијет

Десетине хиљада демонстраната у Мадриду тражи оставку премијера

3 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Свијет

Додик: Дијелимо бол с Кином

3 ч

0
Франсоа Касерека, члан покрета извиђача Конга, разговара са људима током кампање за сензибилизацију јавности усред епидемије еболе у ​​Бунији, Конго, у суботу, 23. маја 2026. године.

Свијет

Запаљен шатор за пријем обољелих од еболе: Побјегло 18 заражених особа

3 ч

0
Демонстранти који носе шпанске заставе учествују у протесту против владе премијера Педра Санчеза у Мадриду, Шпанија, у суботу, 23. маја 2026.

Свијет

Десетине хиљада демонстраната у Мадриду тражи оставку премијера

3 ч

0
Марко Рубио

Свијет

Рубио: Остварен одређени напредак у спору између Вашингтона и Ирана

4 ч

0

  • Најновије

20

41

Србија је у полуфиналу - понизила Албанију усред Тиране

20

36

Потпорни зид пао на радника, није му било спаса

20

32

Пронађена дјевојчица која је нестала синоћ

20

29

Развела се дан након вјенчања због шале младожење

20

12

Лоша прогноза: Шта ће бити с горивом ако се сукоб у Ирану сутра заврши

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner