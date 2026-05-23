Топлотни талас односи животе: Најмање 37 мртвих у Индији

Најмање 37 људи погинуло је усљед топлотног удара у индијским државама Андра Прадеш и Телангана, саопштили су званичници и локални медији.
У држави Телангана, усљед врућине, умрло је 16 људи, а из министарства прихода је речено да ће локална самоуправа обезбиједити новчану надокнаду од 4.180 америчких долара свакој од породица жртава.
Влада је издала упозорење због интензивирања топлотног таласа.
У сусједној држави Андра Прадеш умрла је најмање 21 особа, а званичници су навели да су анализиране мјесе приправности да би се заштитили људи од високе температуре широм државе.
Индија наставља да доминира глобалном табелом врелих дана.
Према рангирању температуре на платформи за праћење квалитета ваздуха у 17.00 часова по локалном времену, 25 најтоплијих мјеста на свијету налазило се у Индији, преноси Глас Српске.
Највиша регистрована температура је 47 степени Целзијусових, наводи Синхуа.
Варанаси, Азамгарх и Џаунпур заузели су прва три мјеста у свијету са по 47 степени Целзијусових.
Сва три мјеста налазе се на истоку државе Утар Прадеш.
