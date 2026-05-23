Додик: Дијелимо бол с Кином

АТВ
23.05.2026 18:17

Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Предсједник Милорад Додик рекао је да је с великом тугом примио вијест о рударској несрећи у Кини и истакао да Република Српска дијели бол са пријатељским кинеским народом.

Додик је упутио саучешће породицама страдалих, народу Кине и предсједнику Си Ђинпингу, уз жељу за брз опоравак повријеђених.

"С великом тугом примио сам вијест о страшној рударској несрећи у Кини у којој је живот изгубио велики број рудара. Република Српска дијели бол и солидарност с пријатељским кинеским народом у овим тешким тренуцима", навео је Додик у објави на Иксу.

У експлозији у руднику угља Љушењу у округу Ћињуан синоћ је, према посљедњим подацима, погинуло 90 рудара, а девет се води као нестало. У вријеме несреће 247 радника било је на дужности под земљом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

