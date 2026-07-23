Тешка несрећа у Бањалуци: Два возила Хитне помоћи и ватрогасци на мјесту несреће

Фото: ATV

Тешка саобраћајна несрећа догодила се у бањалучком насељу Сарачица, сазнаје Српскаинфо.

Како јављају очевици на терену су возила хитне помоћи и ватрогасци. Према незваничним информацијама у несрећи је повријеђено више особа. Више детаља биће познато након увиђаја. Због несреће је створена велика гужва. (Српскаинфо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.