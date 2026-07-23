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Тешка несрећа у Бањалуци: Два возила Хитне помоћи и ватрогасци на мјесту несреће

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 21:35

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Тешка саобраћајна несрећа догодила се у бањалучком насељу Сарачица, сазнаје Српскаинфо.

Како јављају очевици на терену су возила хитне помоћи и ватрогасци.

Према незваничним информацијама у несрећи је повријеђено више особа.

Више детаља биће познато након увиђаја.

Због несреће је створена велика гужва.

(Српскаинфо)

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Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

Бањалука

несрећа

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