Тешка несрећа у Бањалуци: Два возила Хитне помоћи и ватрогасци на мјесту несреће

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна несрећа догодила се у бањалучком насељу Сарачица, сазнаје Српскаинфо.
Како јављају очевици на терену су возила хитне помоћи и ватрогасци.
Према незваничним информацијама у несрећи је повријеђено више особа.
Више детаља биће познато након увиђаја.
Због несреће је створена велика гужва.
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