"Лакше би било отићи у Техеран и одати пошту него у Сарајево"

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић изјавио је да је данас лакше било отићи у Техеран него у Сарајеву одати пошту убијеним припадницима ЈНА у Добровољачкој улици јер је Србе који су стигли морао да обезбјеђује велики број полиције.
Остојић је додао да Бошњаци могу безбједно доћи у Републику Српску и одати почаст својим страдалим, а да је прича о суживоту у Сарајеву илузија.
"Ако причамо о неком суживоту или животу једних крај других, а на овакав начин долазити овдје, онда морамо сви да признамо да је то крајњи апсурд", нагласио је Остојић.
Он је додао да су Срби данас дошли да на миран и достојанствен начин запале свијеће, да се помолимо Богу за душе убијених и да положе цвијеће.
"Шта ће с тим бити послије, видјећемо", рекао је Остојић након што су положене бијеле руже и прислужене свијеће на мјесто гдје су на данашњи дан 1992. године страдали припадници ЈНА.
Он је додао да би починиоце и наредбодавце требало да стигне казна, односно да одговарају пред правосуђем БиХ.
Према његовим ријечима, Срби не вјерују у правосуђе БиХ и Хашки трибунал, јер је створен да суди само Србима, али не и онима који су починили злочине над Србима.
"Што се мене лично тиче, имајући праксу до садашњу правосудног система БиХ, не вјерујем да ће онима којима се суди већ пет година икад бити изречене пресуде, јер по броју свједока и одбране и оптужбе, вјероватно ће процес трајати још 10 година", сматра Остојић.
Он је рекао да је БиХ земља у којој нема никакве логике, да је мир донио Дејтонски споразум, а да је сваки покушај унитаризације само створио веће проблеме
