Logo
Large banner

"Лакше би било отићи у Техеран и одати пошту него у Сарајево"

Аутор:

АТВ
03.05.2026 12:25

Коментари:

0
Радан Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић изјавио је да је данас лакше било отићи у Техеран него у Сарајеву одати пошту убијеним припадницима ЈНА у Добровољачкој улици јер је Србе који су стигли морао да обезбјеђује велики број полиције.
Фото: ATV

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић изјавио је да је данас лакше било отићи у Техеран него у Сарајеву одати пошту убијеним припадницима ЈНА у Добровољачкој улици јер је Србе који су стигли морао да обезбјеђује велики број полиције.

Остојић је додао да Бошњаци могу безбједно доћи у Републику Српску и одати почаст својим страдалим, а да је прича о суживоту у Сарајеву илузија.

"Ако причамо о неком суживоту или животу једних крај других, а на овакав начин долазити овд‌је, онда морамо сви да признамо да је то крајњи апсурд", нагласио је Остојић.

Он је додао да су Срби данас дошли да на миран и достојанствен начин запале свијеће, да се помолимо Богу за душе убијених и да положе цвијеће.

"Шта ће с тим бити послије, вид‌јећемо", рекао је Остојић након што су положене бијеле руже и прислужене свијеће на мјесто гд‌је су на данашњи дан 1992. године страдали припадници ЈНА.

Он је додао да би починиоце и наредбодавце требало да стигне казна, односно да одговарају пред правосуђем БиХ.

Према његовим ријечима, Срби не вјерују у правосуђе БиХ и Хашки трибунал, јер је створен да суди само Србима, али не и онима који су починили злочине над Србима.

"Што се мене лично тиче, имајући праксу до садашњу правосудног система БиХ, не вјерујем да ће онима којима се суди већ пет година икад бити изречене пресуде, јер по броју свједока и одбране и оптужбе, вјероватно ће процес трајати још 10 година", сматра Остојић.

Он је рекао да је БиХ земља у којој нема никакве логике, да је мир донио Дејтонски споразум, а да је сваки покушај унитаризације само створио веће проблеме

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Радан Остојић

Добровољачка

Сарајево

припадници ЈНА

положени вијенци

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Источно Ново Сарајево: Код споменика у Градском парку одата почаст убијеним војницима ЈНА

Република Српска

Којић: Сарајево још није спремно да се суочи са истином

34 мин

0
Мирном шетњом и полагањем цвијећа обиљежено 34 године од злочина у Добровољачкој улици

Република Српска

Пантелић: Ни након три деценије нема суштинског помака у случају Добровољачка

49 мин

0
Мирном шетњом и полагањем цвијећа обиљежено 34 године од злочина у Добровољачкој улици

Република Српска

Мирном шетњом и полагањем цвијећа обиљежено 34 године од злочина у Добровољачкој улици

1 ч

3
Петровић: Блануша кандидат, све остало је издаја - нове странке нека покажу легитимитет на изборима

Република Српска

Петровић: Блануша кандидат, све остало је издаја - нове странке нека покажу легитимитет на изборима

1 ч

0

  • Најновије

12

46

Њемачка би могла у рецесију због Трампове одлуке

12

28

Код споменика у Градском парку одата почаст убијеним војницима ЈНА

12

25

"Лакше би било отићи у Техеран и одати пошту него у Сарајево"

12

22

Којић: Сарајево још није спремно да се суочи са истином

12

19

Узнемирујуће! Везао пса за ауто и вукао га кроз град!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner