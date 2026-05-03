Нешковић тражи сједницу Главног одбора СДС-а: Потврдити кандидатуру Блануше!

АТВ
03.05.2026 13:04

Фото: АТВ

Важеће одлуке страначких органа су јасне, а подршка коју им пружају градски и општински одбори само потврђује да је Бранко Блануша кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске и отклања сваку сумњу, изјавио је потпредсједник Српске демократске странке Желимир Нешковић.

- Потребно је да у најкраћем року на сједници Главног одбора још једном потврдимо кандидатуру Бранко Блануша за предсједника Републике Српске и отклонимо недоумице. Бројни градски и општински одбори ових дана су још једном поручили да одлуке Главног одбора и Скупштине СДС остају на снази. Такви ставови дошли су из Бањалуке, Добоја, Приједора, Теслића, Брчког, Сокоца, Пелагићева, Козарске Дубице, Градишке - каже Нешковић.

Каже да Блануша има подршку највећег броја опозиционих лидера.

- Имао је храбрости да се кандидује када нико други није - изјавио је Нешковић.

Потпредсједник СДС-а сматра да је јединства свих опозиционих странака кључ побједе и додаје да та сарадња мора почивати на јасним политичким принципима и критеријумима.

Он наглашава да СДС има органе странке и јасно дефинисан начин на који се доносе све одлуке.

- Процеси унутар СДС-а воде се у складу са одлукама Главног одбора и Скупштине. Наш крајњи циљ су суштинске и дубинске промјене, које су могуће само уз јединство опозиције, али и уз пуно уважавање оних који су се већ доказали као аутентичан опозициони фактор - рекао је Нешковић за Рапорт.

