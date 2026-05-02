Миличевић: СДС ће имати кандидата за предсједника Републике Српске!

Аутор:

АТВ
02.05.2026 14:22

Коментари:

5
Фото: Facebook/Dr Milan Miličević

Бивши предсједник СДС-а Милан Миличевић каже да ће ова странка имати кандидата за предсједника Републике Српске и да је то једногласна и неупитна одлука органа.

"Све друго су лични ставови који немају упориште у чланству Српске демократске странке. Ово је и мој став, који сам износио и као предсједник странке, а и сада као члан предсједништва! СДС је опозициона странка са највећим легитимитетом у народу, странка која је добила подршку 100.000 грађана на прошлим локалним и општим изборима и једина опозициона странка која је на изборима освојила двоцифрен број посланичких мандата и троцифрен број одборничких мандата!", написао је Миличевић.

Он каже да је СДС имала разумијевања у ранијим изборним циклусима за кандидате коалиционих партнера којима је давала подршку, да је сада вријеме да као најодговорнија и државотворна странка преузме пуну одговорност.

"Наша је дужност и одговорност да имамо кандидата иза којег стоји наше чланство, али и сви они који су, вјерујући у вриједности Српске демократске странке, гласали за нас у претходним изборним циклусима, али и за нашег кандидата на пријевременим предсједничким изборима", написао је Миличевић.

