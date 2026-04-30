СДС споразум: Од јединства до хаоса

Аутор:

Бојан Носовић
30.04.2026 19:18

Коментари:

8
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић
Поноћни СДС-ов Споразум скуцкан за јединство довео је до опозиционог хаоса. Небојшу Вукановића љутња није попустила ни данас. АТВ-у каже да га нико од лидера није звао али јесу незадовољни чланови. Понавља да је разочаран у Бранка Бланушу.

"Прије пар дана је господин Блануша рекао да ће се прије извући седмица на лотоу него се он повуче, него изгледа да је извучена седмица у Бањалуци да су је Бабаљ и Драшко извукли. Тај Споразум је за нас неприхватљив", рекао је Небојша Вукановић, предсједник Листе за правду и ред.

За Бланушу неприхватљиве оптужбе са југа. Данас их није коментарисао али је синоћ кратко рекао.

"Заиста то не бих коментариса, свако ко жели да прочита овај споразум који смо ми понудили, ја још једном напомињем да ту није споменута ниједна странка, ниједно име, заиста Споразум има ширину", рекао је Бранко Блануша, предсједник СДС-а.

Све је ово закувао Дарко Бабаљ по рецепту из Београда, љутито проговара Вукановић. Бабаљ нам се јавио на телефон и рекао да на све ово нема коментар. Неки други СДС-овци вјерују да ће гласни Херцеговац омекшати.

"Мислим да ћемо покушати и да ћемо постићи договор са господином Вукановићем и да ће опозиција бити сложна на једној страни против позиције на другој страни", рекао је Перо Ђурић, посланик СДС-а.

Раније је Станивуковић рекао да му се посебно свиђа тачка због које је Вукановић дигао галаму.

"Зашто да се не сложе и ко да се не слаже да двије најснажније групације и најснажније политичке странке дају два најважнија имена за двије инокосне позиције, мени је то тако природно не видим други смисао", рекао је Драшко Станивуковић, предсједник Покрета Сигурна Српска.

Други смисао ипак види Небојша Вукановић и дојучерашњим саборцима поручује да нем повлачења.

"Хоћете ли се Ви кандидовати? Ја сам кандидат био остао за члана Предсједништва и од тога не одустајем, могу бити сам против свих", рекао је Небојша Вукановић, предсједник Листе за правду и ред.

Подржаће ме незадовољни СДС-овци и Црнадков дио ПДП-а вјерује Вукановић. Још је рекао да за исти сто са дојучерашњим саборцима не планира ускоро сјести.

