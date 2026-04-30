Тришић Бабић: Награда Додику у Америци, награда је и Српској

Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић рекла је да је престижна награда за лидерство и залагање за демократију, коју ће данас на Универзитету "Џадсон" у САД добити предсједник СНСД-а Милорад Додик, награда и за све грађане Српске.
"Ово је, наравно, награда првенствено на име предсједника Милорада Додика, али ово је награда и за Републику Српску и ова награда показује да многе приче о Српској нису истините. Потрајало је да се дође до ове истине и признање", рекла је Тришић Бабић за РТРС.
Значај престижне награде коју Додик добија у САД на Џадсон Универзитету
Она је нагласила да је ово признање да су Срби слободан, демократски народ, да живи на својој територији.
"Мислим да у овим данашњим временима нисмо могли добити веће признање", истакла је Тришић Бабић.
Лидер СНСД-а Милорад Додик данас добија престижну награду за лидерство и залагање за демократију на Универзитету "Џадсон" у САД током Форума свјетских лидера 2026. године "Залагање за демократију".
