Logo
Large banner

Значај престижне награде коју Додик добија у САД на Џадсон Универзитету

Аутор:

АТВ
30.04.2026 14:35

Коментари:

2
Лидер СНСД-а Милорад Додик добиja престижну награду за лидерство и залагање за демократију на Универзитету Џадсон у САД током Форума свјетских лидера 2026. године "Залагање за демократију".
Фото: РТРС/Уступљена фотографија

Предсједник Милорад Додик примиће вечерас у америчком граду Елџину признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које дод‌јељује Универзитет "Џадсон" у Илиноису.

Универзитет је раније објавио да ће Додику бити уручено признање у поноћ по средњоевропском времену, уз пријем који је заказан за 22 часа.

Додик ће данас бити примљен као гост Форума свјетских лидера "Залагање за демократију".

"У оквиру вечери, Форум свјетских лидера имаће част да господину Додику додијели `Награду за вођство и залагање за демократију`, чиме ће бити призната његова посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, те одважност потребну за лидерство усљед комплексних политичких и глобалних изазова", наводи се у тексту.

Награда се дод‌јељује лидерима који показују одлучност и спремност да се држе својих увјерења и да чврсто стоје у одбрани демократских вриједности.

Република Српска

У тексту се подсјећа да Додик игра важну политичку улогу на Балкану "у посљедњих више од 10 година", те да његово лидерство и искуство у рјешавању изазова управљања, суверенитета и међународних односа настављају да обликују политичке разговоре у региону и шире.

Додик ће се обратити на вечерашњем догађају и одговараће на питања присутних, који ће моћи да чују његово виђење лидерства, демократије и тренутног геополитичког окружења.

Форум окупља утицајне лидере и глобално важне личности како би са студентима подијелили искуство и виђење. Посебан акценат током Форума стављен је на хришћанске вриједности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Америка

признање

Универзитет Џадсон

Награда

Коментари (2)
Large banner

