Значај престижне награде коју Додик добија у САД на Џадсон Универзитету

Аутор:АТВ
Коментари:2
Предсједник Милорад Додик примиће вечерас у америчком граду Елџину признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које додјељује Универзитет "Џадсон" у Илиноису.
Универзитет је раније објавио да ће Додику бити уручено признање у поноћ по средњоевропском времену, уз пријем који је заказан за 22 часа.
Додик ће данас бити примљен као гост Форума свјетских лидера "Залагање за демократију".
"У оквиру вечери, Форум свјетских лидера имаће част да господину Додику додијели `Награду за вођство и залагање за демократију`, чиме ће бити призната његова посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, те одважност потребну за лидерство усљед комплексних политичких и глобалних изазова", наводи се у тексту.
Награда се додјељује лидерима који показују одлучност и спремност да се држе својих увјерења и да чврсто стоје у одбрани демократских вриједности.
Република Српска
Милорад Додик стигао у Америку
У тексту се подсјећа да Додик игра важну политичку улогу на Балкану "у посљедњих више од 10 година", те да његово лидерство и искуство у рјешавању изазова управљања, суверенитета и међународних односа настављају да обликују политичке разговоре у региону и шире.
Додик ће се обратити на вечерашњем догађају и одговараће на питања присутних, који ће моћи да чују његово виђење лидерства, демократије и тренутног геополитичког окружења.
Форум окупља утицајне лидере и глобално важне личности како би са студентима подијелили искуство и виђење. Посебан акценат током Форума стављен је на хришћанске вриједности.
