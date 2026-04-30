Цвијановић: Законским рјешењима о повећању плате превазићи глобалне изазове

30.04.2026 14:07

Жељка Цвијановић
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је Међународни празник рада свим грађанима, радницима и синдикатима у Републици Српској и БиХ, уз жељу да се новим законским рјешењима о плати и социјалним давањима превазиђу глобални изазови.

"Поводом 1. маја, Међународног празника рада, упућујем вам срдачне честитке са жељом да његова симболика додатно афирмише рад, солидарност и човјека као највреднији ресурс сваког друштва и покретача његовог развоја", навела је Цвијановићева у честитки.

Она је изразила увјерење да ће, с обизром на изазове са којима се суочавају радници и друштво у цјелини, нова законска рјешења за повећање личних примања и социјалних давања у Републици Српској допринијети лакшем превазилажењу глобалних изазова.

"Увјерена да ћемо заједничким снагама превазићи све изазове и наставити да градимо праведније и успјешније друштво, још једном вам честитам Празник рада и желим свако добро", истакла је Цвијановићева,пише Срна.

