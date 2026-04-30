Тешка несрећа код Чачка: Више повријеђених у судару, међу њима и дијете

Тешка саобраћајна несрећа догодила се на путу Чачак-село Вујетинци, у којој су повријеђене три особе, потврђено је из здравствених установа.
Како се наводи, повријеђени у саобраћајној несрећи су у преподневним сатима примљени у Општу болницу у Чачку, гдје им је указана неопходна медицинска помоћ и урађена детаљна дијагностика.
Према информацијама из болнице, најтеже је прошла жена стара 26 година, која је након прегледа и констатованих тешких тјелесних повреда задржана на лечењу у Јединици интензивне његе, гдје се налази под сталним надзором љекара.
Дијете које је било у њеној пратњи такође је примљено у болницу, али је, како се наводи, задобило лакше тјелесне повреде, због чега је задржано на посматрању у одјељењу Дјечије хирургије, преноси Блиц.
