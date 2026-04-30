Logo
Large banner

Песков открио шта су договорили Путин и Трамп

Аутор:

АТВ
30.04.2026 13:51

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Русије Владимир Путин и предсједник САД Доналд Трамп договорили су се током телефонског разговора да наставе услуге посредовања у рјешавању сукоба, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Договорили смо се да ће се услуге посредовања наставити. Контакти два предсједника ће се наставити, али још нема конкретних информација о датумима надолазећих преговора и посјета делегација", рекао је Песков новинарима.

Помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков изјавио је јуче да су Путин и Трамп обавили телефонски разговор који је трајао више од сат и по, а конверзација је протекла у пријатељско-пословном тону.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

Доналд Трамп

Дмитриј Песков

Америка

Русија

разговор

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner