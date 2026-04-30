Песков открио шта су договорили Путин и Трамп

Предсједник Русије Владимир Путин и предсједник САД Доналд Трамп договорили су се током телефонског разговора да наставе услуге посредовања у рјешавању сукоба, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Договорили смо се да ће се услуге посредовања наставити. Контакти два предсједника ће се наставити, али још нема конкретних информација о датумима надолазећих преговора и посјета делегација", рекао је Песков новинарима.
Помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков изјавио је јуче да су Путин и Трамп обавили телефонски разговор који је трајао више од сат и по, а конверзација је протекла у пријатељско-пословном тону.
