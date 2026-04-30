Језиви детаљи убиства тинејџерке: Репер моторком раскомадао њено тијело у базену

30.04.2026 14:47

Репер Дејвид Ентони Бурке прави селфи
Фото: Instagram / d4vddd

Пјевач чије је право име Дејвид Ентони Бурк, оптужен је за убиство четрнаестогодишње Селест Ривас Ернандез, чији су посмртни остаци пронађени у септембру у аутомобилу регистрованом на његову адресу у Тексасу.

Он се тренутно налази у затвору, а јавност је јуче била у прилици да у судници чује језиве детаље о посљедњим данима тинејџерке која је имала само 11 година када је упознала пјевача.

Д4вд је отишао на Амазон и купио неколико моторних тестера након што је наводно избо Селест и стајао поред ње док је крварила до смрти, тврде тужиоци у овом случају.

Према новим документима које су поднијели тужиоци, истражитељи тврде да је пјевач избо Ривас на смрт у својој кући у Холивуд Хилсу 23. априла 2025. године, након што је наручио Убер да доведе четрнаестогодишњакињу из породичне куће.

Када је стигла, тужиоци наводе да је Д4вд избо Селест на смрт - а наредног дана наручио је лопату из "Хоме Депота", која му је достављена преко Постматеса.

Отприлике недјељу дана касније, 1. маја, наводно је купио двије моторне тестере преко Амазона - такође достављене на његову адресу - а четири дана касније купио је и врећу за тијело, чврсте кесе за веш и плави базен на надувавање.

Тврди се да је куповине обављао под лажним именом "Викторија Мендез".

Наводно је ставио тијело Ривас у плави базен на надувавање како би спријечио да се крв разлије по поду гараже. Тужиоци кажу да је затим користио моторну тестеру да одсијече њене удове.

Тужиоци тврде да је Д4вд ампутирао домали и мали прст на лијевој руци жртве јер је на домалом прсту имала тетоважу његовог имена. Прсти нису пронађени.

Када су детективи у септембру 2025. претражили изнајмљену кућу Д4вд-а, власти наводе да су пронашле доказе у складу са комадањем тијела жртве.

Били у вези

Што се тиче тога када су се Д4вд и Ривас упознали, тужиоци тврде да је то било још 2022. године, када је она имала само 11 година.

Тужиоци наводе да су током 2024. путовали заједно као пар у Лас Вегас, Лондон и Тексас.

Тијело тинејџерке је пронађено у гепеку Д4вд-ове Тесле у септембру, преноси 24седам.

